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Валентина Летяк, редакторка стрічки

Тренування пілотів, ППО та артилерія: Зеленський про результати зустрічі з Рютте

Зеленський і Рютте
Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський по полях саміту НАТО у Вільнюсі домовився з прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте про підготовку українських пілотів на F-16.

– Конкретні речі. На серпень – домовилися почати підготовку пілотів. Наближаємо рішення щодо сучасної авіації для України, – розповів глава держави про результати зустрічі з главою уряду Нідерландів.

За його словами, Нідерланди також зроблять свій внесок у зміцнення української ППО та артилерії.

Зеленський подякував Рютте за підтримку Києва на шляху до НАТО – “як щодо запрошення, так і щодо гарантій безпеки на шляху, зокрема на двосторонній основі”.

 

За кілька днів до саміту НАТО президент Володимир Зеленський під час візиту до Туреччини мав телефонну розмову з прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте, під час якої сторони визначилися з термінами початку тренувань українських пілотів на винищувачах F-16.

Проте тоді глава держави не уточнив конкретні дати.

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Винищувач F-16, Винищувачі для України, Володимир Зеленський, Марк Рютте, Нідерланди, Саміт НАТО, Україна-НАТО
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