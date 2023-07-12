Тренування пілотів, ППО та артилерія: Зеленський про результати зустрічі з Рютте

Президент Володимир Зеленський по полях саміту НАТО у Вільнюсі домовився з прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте про підготовку українських пілотів на F-16.

– Конкретні речі. На серпень – домовилися почати підготовку пілотів. Наближаємо рішення щодо сучасної авіації для України, – розповів глава держави про результати зустрічі з главою уряду Нідерландів.

За його словами, Нідерланди також зроблять свій внесок у зміцнення української ППО та артилерії.

Зеленський подякував Рютте за підтримку Києва на шляху до НАТО – “як щодо запрошення, так і щодо гарантій безпеки на шляху, зокрема на двосторонній основі”.

Зустрівся з Прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте @MinPres. Вдячний за лідерство Нідерландів в ухваленні ключових рішень союзників на підтримку України, зокрема щодо створення авіаційної коаліції. Домовились про початок тренувальної місії для українських пілотів на літаках… pic.twitter.com/wL2ksL6lpg — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 12, 2023

За кілька днів до саміту НАТО президент Володимир Зеленський під час візиту до Туреччини мав телефонну розмову з прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте, під час якої сторони визначилися з термінами початку тренувань українських пілотів на винищувачах F-16.

Проте тоді глава держави не уточнив конкретні дати.

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