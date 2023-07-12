Потужна зброя наближає перемогу: Зеленський про анонсовану допомогу від партнерів
За підсумками саміту НАТО у Вільнюсі є невеликі, але важливі кроки вперед щодо захисту українського неба, зокрема, це пов’язано з системами Patriot.
Про це на пресконференції заявив президент Володимир Зеленський.
Він наголосив, що дводенний саміт НАТО у Вільнюсі наблизив перемогу України у війні проти Росії.
– Є невеликі кроки вперед. Не буду говорити щодо кількості Patriot, але важливо, що це рішення ухвалено. Друга історія пов’язана з броньованими машинами. Є й інші дуже важливі рішення. Хотілося б мати прорив щодо артилерії. Ми обговорюємо, є позитив. Проте конкретних рішень поки що немає. На це потрібен час. Потужна зброя завжди наближає перемогу на полі бою, – сказав президент.
Також Зеленський заявив, що найголовнішими результатами для України стали безпекові гарантії від країн-членів блоку, які будуть ратифіковані в парламентах держав-партнерів.
На початку повномасштабного вторгнення в Україні, з міркувань безпеки, призупинили обов’язкове електронне декларування державних службовців, депутатів, суддів та інших посадовців. Також закрили реєстр декларацій та призупинили функції НАЗК.Василь Саф’янюк