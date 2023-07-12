Потужна зброя наближає перемогу: Зеленський про анонсовану допомогу від партнерів

За підсумками саміту НАТО у Вільнюсі є невеликі, але важливі кроки вперед щодо захисту українського неба, зокрема, це пов’язано з системами Patriot.

Про це на пресконференції заявив президент Володимир Зеленський.

Він наголосив, що дводенний саміт НАТО у Вільнюсі наблизив перемогу України у війні проти Росії.

– Є невеликі кроки вперед. Не буду говорити щодо кількості Patriot, але важливо, що це рішення ухвалено. Друга історія пов’язана з броньованими машинами. Є й інші дуже важливі рішення. Хотілося б мати прорив щодо артилерії. Ми обговорюємо, є позитив. Проте конкретних рішень поки що немає. На це потрібен час. Потужна зброя завжди наближає перемогу на полі бою, – сказав президент.

Також Зеленський заявив, що найголовнішими результатами для України стали безпекові гарантії від країн-членів блоку, які будуть ратифіковані в парламентах держав-партнерів.

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