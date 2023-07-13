САУ Gepard та станції IRIS-T: Німеччина оголосила про новий пакет військової допомоги

Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги, до якого увійшли шість самохідних зенітних установок Gepard.

Про це йдеться на сайті Федерального уряду Німеччини.

До нового пакету військової допомоги окрім САУ Gepard увійшли:

3 230 артилерійських снарядів 155 мм;

1 184 снаряди 155-мм димових боєприпасів;

один міст для мостоукладача BEAVER;

один мостоукладач BEAVER;

п’ять патрульних позашляховиків;

10 лазерних прицільних обладнань IRIS-T SLM;

один сідельний тягач 8×8 HX81;

4 напівпричепи;

24 192 боєприпаси калібру 40 мм;

2 комплекти запасних частин для безпілотника VECTOR;

10 пунктів керування вогнем IRIS-T SLM.

Зазначається, що фінансування ініціативи зі зміцнення безпекового потенціалу становить €5,4 млрд на 2023 рік (після €2 млрд на 2022 рік) та додаткові дозволи на взяття зобов’язань у наступні роки на суму €10,5 млрд.

Ці кошти передбачається використовувати насамперед для надання військової допомоги Україні, що вклчюає поповнення запасів ФРН та внесків Берліна до Європейського фонду миру.

До нещодавнього пакету військової допомоги від Німеччини, про який було оголошено 11 липня, увійшли засоби ППО, танки та снаряди.

Джерело: Уряд ФРН

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