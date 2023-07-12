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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Є домовленість про додаткові установки Patriot та ракети для них від Німеччини – Зеленський

Зеленський Шольц
Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з канцлером Німеччині Олафом Шольцом щодо гарантії безпеки для України на шляху в НАТО.

Є домовленість про додаткові пускові установки Patriot та ракети для них від Німеччини. Це дуже важливо для захисту життя в Україні від російського терору, – повідомив Зеленський. 

Президент України виразив вдячність за готовність Німеччини до тривалої, багатолітньої підтримки України та нашого захисту свободи, за потужну військову допомогу, яку Німеччина надала Україні з початку повномасштабного вторгнення РФ, окремо відзначивши останній пакет безпекової підтримки, що містить системи ППО, бронетехніку й артилерійські снаряди.

– Тривалі програми підтримки – це найкращий сигнал всім у світі, що наша Європа залишиться простором безпеки та миру, – зауважив глава держави.

Український президент наголосив, що сьогодні наша держава робить надзвичайно великий внесок у справу захисту миру, свободи та демократії на Європейському континенті, а 90% українців підтримують членство в НАТО.

Нагадаємо, сьогодні, 12 липня у Вільнюсі триває другий день саміту НАТО. Зеленський наголосив, що у сьогоднішньому порядку денному Україна має три пріоритети: гарантій безпеки, запрошення до Північноатлантичного блоку та постачання нового озброєння.

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Джерело: Офіс президента
Володимир Зеленський, Зброя для України, Олаф Шольц, Саміт НАТО
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