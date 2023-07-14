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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Агресивне протистояння серед командування. В ISW пояснили, що означає звільнення генерала РФ Попова

російські російський
Фото: Getty Images

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу звільнив командувача 58 загальновійськової армії Івана Попова за те, що той постійно висловлював старшому командуванню претензії щодо проблем на західній ділянці фронту в Запорізькій області.

Про це повідомляють аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Попов стверджував, що найвищому командуванні він неодноразово говорив про недостатню ефективність російських засобів контрбатарейної боротьби, відсутність станцій артилерійської розвідки, повідомляв про величезні російські втрати та інші проблеми.

За словами Попова, Шойгу звільнив його через чесне озвучування низки проблем у російських збройних силах, адже це прямо загрожувало вищому командуванню РФ.

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ПВК Вагнер

Раніше російські джерела стверджували, що начальник генерального штабу РФ генерал Валерій Герасимов звільнив Івана Попова за те, що той був стурбований необхідністю ротації військ на заході Запорізької області в умовах контрнаступу українських військ.

В ISW вважають, що Попов намагався звернутися до Кремля із проханням частково або навіть повністю позбавити Герасимова командування окупаційними військами в Україні.

Можливо, Герасимов намагався захистити російського диктатора Путіна від небажаної критики, адже це б показало невігластво Путіна.

Спроба Івана Попова безпосередньо звернутися до Путіна та його непокора Герасимову, на думку аналітиків, свідчить про агресивне протистояння всередині командування та військ РФ.

Російські військкори по-різному відреагували на звільнення Попова, хоча майже ніхто з них не погодився з його скаргами на проблеми росіян на фронті. Але водночас один із блогерів заявив, що неефективний контрбатарейний вогонь та артилерійська розвідка призводять до втрат російських військ, що знижує їхню здатність утримувати оборонні позиції у довгостроковій перспективі.

Інші військкори зазначили, що у Попова та власника ПВК Вагнер Євгена Пригожина було багато схожих невирішених претензій. І є побоювання, що відкрите незадоволення старших командирів після бунту найманців Вагнера може створити прецедент для збройних протестів російських військ.

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Агресивне протистояння серед командування. В ISW пояснили, що означає звільнення генерала РФ Попова

Джерело: ISW
Армія Росії, Війна в Україні, Сергій Шойгу
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