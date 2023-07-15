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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

До Білорусі з Африки прибули інструктори ПВК Вагнер. В ISW пояснили навіщо

ПВК Вагнера - літак Іл-22М
Фото: Getty Images

Інструктори ПВК Вагнер, які раніше перебували в Африці, прибули на полігони в Білорусь.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW) з посиланням на Міноборони Білорусі та низку незалежних джерел.

Так, 14 липня Міноборони Білорусі опублікувало відеозапис, на якому видно, як інструктори Вагнера проводять заняття з білоруськими військовими в районі населеного пункту Осиповичі Могильовської області.

Джерело в Білорусі розповіло, що інструктори з африканського контингенту прибули в країну 11 липня колоною з окупованої Луганської області. Можливо ПВК Вагнер проводить ротацію своїх підрозділів в Африці.

Аналітики вважають, що командири бойовиків Вагнера потрібні в Білорусі для підготовки навчальної інфраструктури для регулярних підрозділів найманців, які мають прибути на полігони на початку серпня. Такий план реорганізації ПВК після збройного бунту Вагнера 24 червня.

Раніше в Пентагоні повідомили, що найманці Вагнера більше не беруть участі в боях в Україні.

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Джерело: ISW
Білорусь, ПВК Вагнера
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