Пентагон: ПВК Вагнера більше не воює в Україні

Найманці терористичної організації ПВК Вагнера більше не беруть участі в бойових діях в Україні.

Про це 13 липня заявили у Пентагоні, через кілька тижнів після припинення заколоту Пригожина у РФ.

– На даному етапі ми не бачимо, що сили ПВК Вагнера беруть участь у будь-якому значному обсязі для підтримки бойових дій в Україні, — заявив прессекретар Пентагону Пет Райдер на брифінгу.

Він зазначив, що за оцінками США більшість бойовиків Вагнера все ще перебувають в районах тимчасово окупованих територіях України.

Напередодні у пропагандистських пабліках з’явилася інформація, що бойовики ПВК Вагнера почали передислокацію з польових таборів.

Нагадаємо, 23 червня Пригожин заявив, що росіяни вдарили по тилових таборах ПВК Вагнера, після чого він оголосив про “марш справедливості”, спрямований на зупинення “зла, яке несе військове керівництво РФ”.

Вже вранці 24 червня ватажок вагнерівців повідомив, що його бойовики взяли під контроль усі військові об’єкти Ростова, зокрема аеродром.

Утім, “похід на Москву” тривав недовго, вже в вечері Пригожин заявив, про скасування проведення заколоту проти російського військово-політичного керівництва Росії та зупинення наступу на Москву. Після чого він втік до Білорусі, а сама ПВК Вагнера припинила свою військову діяльність.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.