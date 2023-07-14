Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні Терміново
Філігранна робота ППО – Хмельницька ОВА про знищення ракети над областю
Терміново
Нічна атака на Київ: двоє з чотирьох постраждалих – у лікарні
Терміново
Вибух невідомого військового об’єкта у Запоріжжі: постраждало вже 18 осіб, серед них – 6 дітей
Лідери НАТО попросили Зеленського “охолонути” через твіт напередодні саміту в Вільнюсі – Bloomberg
Повіз родину до лісу на чорницю: на Житомирщині чоловік наїхав на міну
Світ
Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Пентагон: ПВК Вагнера більше не воює в Україні

Пентагон: ПВК Вагнера більше не воює в Україні
Фото: Getty Images

Найманці терористичної організації ПВК Вагнера більше не беруть участі в бойових діях в Україні.

Про це 13 липня заявили у Пентагоні, через кілька тижнів після припинення заколоту Пригожина у РФ.

– На даному етапі ми не бачимо, що сили ПВК Вагнера беруть участь у будь-якому значному обсязі для підтримки бойових дій в Україні, — заявив прессекретар Пентагону Пет Райдер на брифінгу.

Він зазначив, що за оцінками США більшість бойовиків Вагнера все ще перебувають в районах тимчасово окупованих територіях України.

Напередодні у пропагандистських пабліках з’явилася інформація, що бойовики ПВК Вагнера почали передислокацію з польових таборів.

Читайте також
Під час заколоту вагнерівці дійшли до ядерної бази, але не змогли відкрити двері – Буданов
Кирило Буданов

Нагадаємо, 23 червня Пригожин заявив, що росіяни вдарили по тилових таборах ПВК Вагнера, після чого він оголосив про “марш справедливості”, спрямований на зупинення “зла, яке несе військове керівництво РФ”.

Вже вранці 24 червня ватажок вагнерівців повідомив, що його бойовики взяли під контроль усі військові об’єкти Ростова, зокрема аеродром.

Утім, “похід на Москву” тривав недовго, вже в вечері Пригожин заявив, про скасування проведення заколоту  проти російського військово-політичного керівництва Росії та зупинення наступу на Москву. Після чого він втік до Білорусі, а сама ПВК Вагнера припинила свою військову діяльність.

Дивіться також
Євген Пригожин та вагнерівці і досі не у Білорусі: де перебуває кухар Путіна із поплічниками
Пригожин

Війна в Україні, ПВК Вагнера, Пентагон
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Штурм окупантів на Бахмутському напрямку не вдався: одні загинули, інші – розбіглися
Удар по окупантах на Бахмутському напрямку
Для РФ прийшов час розплати: Череватий про надання Україні касетних боєприпасів
Пентагон: ПВК Вагнера більше не воює в Україні
З’явилися перші фото готелю Дюна, де ліквідували російського генерал-майора Цокова
Вибух
У гирлі Дніпра за добу знищено три ДРГ на човнах – Гуменюк
Наталя Гуменюк
Агресивне протистояння серед командування. В ISW пояснили, що означає звільнення генерала РФ Попова
російські російський
Відео
Головна перешкода до вступу в ЄС: що не так з е-деклараціями чиновників

На початку повномасштабного вторгнення в Україні, з міркувань безпеки, призупинили обов’язкове електронне декларування державних службовців, депутатів, суддів та інших посадовців. Також закрили реєстр декларацій та призупинили функції НАЗК.

Василь Саф’янюк
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (14.07.2023)
Пентагон: ПВК Вагнера більше не воює в Україні
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:00 (14.07.2023)
Пентагон: ПВК Вагнера більше не воює в Україні
Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:30 (14.07.2023)
Пентагон: ПВК Вагнера більше не воює в Україні
Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:00 (14.07.2023)
Пентагон: ПВК Вагнера більше не воює в Україні
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь