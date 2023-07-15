Республіка Корея у 2023 році збільшить допомогу Україні до $150 млн

У 2023 році Республіка Корея збільшить обсяги військової та гуманітарної допомоги Україні.

Про це заявив президент Республіки Корея Юн Сок Йоль під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Києві у суботу, 15 липня.

Юн зазначив, що минулого року його країна надавала бронежилети, шоломи та іншу необхідну амуніцію. Він висловив сподівання, що у 2023 році рівень допомоги Києву від Сеула “буде набагато більшим”.

— У травні я і президент Зеленський домовилися про постачання необхідного обладнання для таких цілей, як, наприклад, гуманітарне розмінування, і ми продовжуємо це робити. Уряд Республіки Корея виділив минулого року $100 млн на підтримку України. Цього року ця підтримка становитиме $150 млн, – зазначив він.

За словами президента Кореї, у планах його уряду збільшити допомогу Україні у відновлені системи освіти.

— Минулого року… ми вирішили допомогти у відновленні зруйнованих шкіл. Також ми хотіли б надати Україні підтримку для майбутніх поколінь за допомогою стипендії двох президентів, – зауважив президент Кореї.

Під час пресконференції Юн порівняв ситуацію в Україні з тією, що була у Кореї 70 років тому, коли режим КНДР ухвалив рішення про незаконне вторгнення до Південної Кореї. Він також наголосив, що формулу миру потрібно виконати.

15 липня президент Кореї Юн Сок Йоль та перша леді Кім Кен Хі прибули до Києва з неоголошеним візитом. У межах візиту вони відвідали Бучу та Ірпінь під Києвом.

Джерело : Офіс президента

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