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Світ
Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Болгарія передає Україні 100 БТР і приєднується до спільної закупівлі боєприпасів для ЗСУ

Болгарія передає Україні 100 БТР і приєднується до спільної закупівлі боєприпасів для ЗСУ
Фото: Генштаб ЗСУ

Влада Болгарії передасть Україні пакет військової допомоги, куди увійшли 100 бронетранспортерів, а також ухвалила рішення щодо приєднання до спільної закупівлі боєприпасів для України в межах проєкту Європейського оборонного агентства (EDA).

За інформацією видання Euractiv, бронетехніка виділяється із запасів поліції Болгарії та переважно включає транспортні машини піхоти. Вони були закуплені близько 40 років тому, повідомив один із болгарських депутатів.

За даними з відкритих джерел, Болгарія вирішила стати повноправним членом проєкту EDA – це дасть можливість для постачання боєприпасів і надання послуг на вигідних умовах, окрім національних угод та ініціатив у рамках НАТО.

У цьому проєкті вже беруть участь 24 країни-члени Європейського Союзу та Норвегія. Держави можуть діяти двома шляхами: через дворічну прискорену процедуру для артилерійських снарядів калібром 155-мм і семирічний проєкт з отриманням різних типів боєприпасів.

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Джерело: The Sofia Globe

Болгарія, БТР, Війна в Україні, Україна-Болгарія, українські військові
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