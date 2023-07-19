Це зачіпає всіх: Зеленський про знищене Росією зерно, яке призначалося Китаю та іншим країнам

У портовому терміналі, який цієї ночі найбільше постраждав внаслідок російського терору, зберігалися 60 тисяч тонн агропродукції, що призначалися для відправлення в Китай. Кожен у світі має бути зацікавлений у притягненні Росії до відповідальності за терор.

Про це заявив президент Володимир Зеленський за підсумками 511 доби війни, коментуючи ракетні удари російських військ по Одесі, громадах в області, Чорноморську та українських портах.

– Це всіх зачіпає – російський терор. Цей удар терористів доводить, що їхня мішень – не лише Україна, і не лише життя наших людей. У портах, які були атаковані сьогодні, зберігається близько мільйона тонн продовольства. Саме той обсяг, який уже давно мав би бути доставлений у країни-споживачі в Африці, в Азії, – звернув увагу глава держави.

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