Це зачіпає всіх: Зеленський про знищене Росією зерно, яке призначалося Китаю та іншим країнам
У портовому терміналі, який цієї ночі найбільше постраждав внаслідок російського терору, зберігалися 60 тисяч тонн агропродукції, що призначалися для відправлення в Китай. Кожен у світі має бути зацікавлений у притягненні Росії до відповідальності за терор.
Про це заявив президент Володимир Зеленський за підсумками 511 доби війни, коментуючи ракетні удари російських військ по Одесі, громадах в області, Чорноморську та українських портах.
– Це всіх зачіпає – російський терор. Цей удар терористів доводить, що їхня мішень – не лише Україна, і не лише життя наших людей. У портах, які були атаковані сьогодні, зберігається близько мільйона тонн продовольства. Саме той обсяг, який уже давно мав би бути доставлений у країни-споживачі в Африці, в Азії, – звернув увагу глава держави.
Ціни на пшеницю у світі одразу поповзли вгору після того, як Росія оголосила, що призупиняє участь у зерновій угоді. На торгах у Сполучених Штатах зафіксували ціновий стрибок у понад 4%. Кремль, серед іншого, домагається, щоб підсанкційний Россельхозбанк знову підключили до міжнародної банківської системи SWIFT, аби розблокували експорт російського аміаку.Оксана Лотоцька