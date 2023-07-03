Скандал у Туреччині: росіянин на відпочинку вихвалявся вбивствами українців
Громадянин Російської Федерації на турецькому курорті потрапив у скандал на місцевому пляжі після того, як почав хизуватися вбивствами українців після повномасштабного вторгнення РФ. Росіянина виселили з готелю після скарг охоронцям.
Про це заявив журналіст Костянтин Андріюк. За його словами, російського терориста виселили з готелю та відправили до поліції.
На одному з пляжів Туреччини почав розкидати речі з лежака, які залишила дівчина, яка приїхала на відпочинок з України. У відповідь на зауваження він обурився, що українка тут відпочиває, а не гине під ударами ракет Кинджалів.
– Знаєш, скільки я замочив таких як ви? – обурювався громадянин РФ.
Росіянин почав показувати на власному телефоні кадри з повномасштабної війни проти України. Дівчина оприлюднила ролик нахабної поведінки росіянина з його зізнаннями в убивствах українців.
Варто зазначити, що адміністрація соціальної мережі Instagram визнала цю публікацію порушенням правил та заблокувала акаунт дівчини.
Артилерія завдає найбільше втрат ворогу у цій війні – майже 90%. Міномети, гармати та реактивні системи залпового вогню нищать російських загарбників на всіх ділянках фронту. І якщо про постачання стволів різних калібрів та боєприпасів до них дбають наші міжнародні партнери, то ремонтом і обслуговуванням техніки кожен підрозділ займається самостійно.Василь Саф’янюк