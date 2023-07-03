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Надзвичайні події
Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Скандал у Туреччині: росіянин на відпочинку вихвалявся вбивствами українців

Скандал у Туреччині: росіянин на відпочинку вихвалявся вбивствами українців
Фото: Факти ICTV

Громадянин Російської Федерації на турецькому курорті потрапив у скандал на місцевому пляжі після того, як почав хизуватися вбивствами українців після повномасштабного вторгнення РФ. Росіянина виселили з готелю після скарг охоронцям.

Про це заявив журналіст Костянтин Андріюк. За його словами, російського терориста виселили з готелю та відправили до поліції.

На одному з пляжів Туреччини почав розкидати речі з лежака, які залишила дівчина, яка приїхала на відпочинок з України. У відповідь на зауваження він обурився, що українка тут відпочиває, а не гине під ударами ракет Кинджалів.

– Знаєш, скільки я замочив таких як ви? – обурювався громадянин РФ.

Росіянин почав показувати на власному телефоні кадри з повномасштабної війни проти України. Дівчина оприлюднила ролик нахабної поведінки росіянина з його зізнаннями в убивствах українців.

Варто зазначити, що адміністрація соціальної мережі Instagram визнала цю публікацію порушенням правил та заблокувала акаунт дівчини.

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Скандал у Туреччині: росіянин на відпочинку вихвалявся вбивствами українців

Війна в Україні, Громадянство РФ, Ракета, Росія, Туреччина, Українці
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