Після образи на Росію: Іран підтримав цілісність України та виступив за завершення війни

Іран виступив за завершення повномасштабної війни в Україні та підтримав територіальну цілісність України.

Про це заявив міністр закордонних справ Ірану Хосейн Амір-Абдоллахіан під час пресконференції у Тегерані.

Він сказав, що Тегеран вважає, що війна в Україні має завершитися шляхом мирних переговорів, а не військовим. Крім того, він наголосив на підтримці Іраном територіальної цілісності України.

— Щодо України, ми віримо в територіальну цілісність кожної країни, включно з Україною, яка має бути головним пріоритетом усіх країн на основі міжнародного права, і, звісно ж, ми продовжуємо наголошувати на завершенні війни через політичний діалог, – резюмував Амір-Абдоллахіян.

Таку заяву очільника іранського МЗС дехто розцінив, як “витончену відповідь” на спільну заяву Росії та країн Ради співробітництва арабських держав Перської затоки (РСАДПЗ).

Конфлікт Ірану та Росії

Раніше Москва за підсумками стратегічного діалогу з РСАДПЗ підписала документ, в якому, зокрема, ставилася під сумнів територіальна цілісність Ірану, а саме приналежність до Ірану трьох островів у Перській затоці.

У відповідь МЗС Ірану викликало посла Росії у Тегерані для пояснень. Амір-Абдоллахіан на пресконференції заявив, що Тегеран отримав “пояснення” від Москви, але вважає їх неадекватними.

Він сказав: Ми не вважаємо ці пояснення достатніми і не приймаємо повторення подібних дій і заяв про територіальну цілісність Ірану.

Джерело: Al Arabiya

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