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Світ
Лілія Стрілець, головна редакторка

У Москві безпілотники вразили дві будівлі

Москва - атака дронів 24 липня

У Москві близько четвертої години ранку за місцевим часом зафіксовано удари безпілотників по двох нежитлових будівлях. Місцева влада повідомляє, що серйозних руйнувань та постраждалих немає.

За даними екстрених служб, один безпілотник влучив у висотку бізнес-центру на вулиці Лихачова в Москві, а уламки другого виявлено на Комсомольському проспекті, 17  – там пошкоджено дах будівлі Центрального військового оркестру МО РФ.

Це центр Москви, неподалік будівлі Міністерства оборони РФ, парку Горького та набережної. Як зазначає розслідувач Bellingcat Христо Грозев, це адреса якраз навпроти штаб-квартири ГРУ з кіберзлочинності (включно з FancyBear). І неподалік розташовано Військовий університет  та кілька надсекретних об’єктів ГРУ.

– Якщо Україна завдасть удару по цьому комплексу будівель, то символічні збитки МО/ГРУ будуть дуже значними, – зауважує Грозев.

Саме МО країни-агресора вже встигло звинуватити Україну в атаці двома безпілотниками по об’єктах у столиці РФ.

Київ поки що не відреагував на чергові звинувачення Москви.

До слова, це вже п’ята атака по Москві дронами. Вранці 4 липня Москва також зазнала атаки дронів-камікадзе.

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дрон у Москві

Фото: Varlamov

Москва
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За рік зернової угоди успішно пройшли свій шлях понад тисячу кораблів, відвантажено понад 30 млн тонн зерна та іншої продукції. Увесь цей час Росія постійно намагалася угоду зупинити, блокувати, затягувати процес, тобто використовувала потенційний голод у всьому світі як шантаж. А після виходу з угоди стала бити по всій портовій інфраструктурі.

Наталія Кулик
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