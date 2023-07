У Москві безпілотники вразили дві будівлі

У Москві близько четвертої години ранку за місцевим часом зафіксовано удари безпілотників по двох нежитлових будівлях. Місцева влада повідомляє, що серйозних руйнувань та постраждалих немає.

За даними екстрених служб, один безпілотник влучив у висотку бізнес-центру на вулиці Лихачова в Москві, а уламки другого виявлено на Комсомольському проспекті, 17 – там пошкоджено дах будівлі Центрального військового оркестру МО РФ.

Це центр Москви, неподалік будівлі Міністерства оборони РФ, парку Горького та набережної. Як зазначає розслідувач Bellingcat Христо Грозев, це адреса якраз навпроти штаб-квартири ГРУ з кіберзлочинності (включно з FancyBear). І неподалік розташовано Військовий університет та кілька надсекретних об’єктів ГРУ.

Russian media report that a drone attacked buildings near Komsomolsky prospect 17 in Moscow; traffic down this avenue has been closed. What is interesting is that this address is just across from the headquarters of GRU’s cyber offense (incl. FancyBear), among other mil. units pic.twitter.com/WtdxBPg5od

— Christo Grozev (@christogrozev) July 24, 2023