Іран посилює військове партнерство з Росією – Держдеп США

Військове партнерство між Росією та Іраном посилюється, підтримка держави-агресорки у війні з Україною з боку офіційного Тегерану досі залишається найбільшим, попри наявні санкції проти РФ.

Про це 25 липня під час пресбрифінгу заявив заступник представника Держдепу США Ведант Пател.

Журналісти запитали його, чи може він прокоментувати дані американських розвідувальних відомств щодо будівництва в Росії підприємства з виробництва дронів за підтримки офіційного Тегерана.

– Іран залишається найбільшою військовою опорою Росії… Росія отримала від Ірану сотні одноразових ударних БПЛА, а також обладнання для виробництва безпілотників, – відповів Ведант Пател.

Заступник речника Держдепу нагадав, що Росія використовує дрони для атаки українських міст, зокрема, і Києва.

– Це військове партнерство між Росією та Іраном продовжує поглиблюватися,- додав він.

Водночас Ведант Пател відмовився надати більш детальні коментарі щодо інформації розвідки США.

Нагадаємо, напередодні американські розвідники повідомляли про будівництво в Росії заводу з виготовлення БпЛА, в якому офіційній Москві допомагає Іран. Це, на думку розвідників, може суттєво впливати на російсько-українську війну.

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