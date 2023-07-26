Суд ЄС зняв санкції з ексгенпрокурора-зрадника Пшонки – Bloomberg

Суд Європейського Союзу скасував санкції проти ексгенпрокурора України Віктора Пшонки, який у 2014 році отримав російський паспорт і втік до РФ на службовому автомобілі.

Про це повідомляє Bloomberg.

Як пише видання, Генеральний суд ЄС скасував рішення щодо переслідування Віктора Пшонки та його сина Артема, посилаючись на помилки в оцінці та сумніви в тому, що вони були засновані на достатньо “твердій фактичній основі”.

У своєму рішенні суд заявив, що невідомо, чи переконався Євросоюз у тому, що українська судова адміністрація дотримується права на захист у місцевих кримінальних провадженнях.

Колишній генпрокурор України, Віктор Пшонка, який втік до Росії після падіння режиму експрезидента Віктора Януковича, що активно підтримував Росію, виграв судовий процес у Європейському Союзі з приводу його включення до списку військових санкцій блоку.

Нагадаємо, після падіння влади Януковича у 2014 році колишній генпрокурор, якого звинуватили у причетності до схеми з торгівлі скрапленим газом, разом з експрезидентом втік до Росії. Пізніше Європейський суд наклав на нього та його сина Артема санкції та заморозив їхні рахунки за кордоном.

30 травня того ж року Пшонка подав позов до Європейського суду у Люксембурзі з вимогою анулювати санкції, запроваджені проти них Радою Європейського Союзу на початку березня.

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