Суд ЕС снял санкции с экс-генпрокурора-предателя Пшонки — Bloomberg

Суд Европейского Союза отменил санкции против экс-генпрокурора Украины Виктора Пшонки, который в 2014 году получил российский паспорт и сбежал в РФ на служебном автомобиле.

Об этом сообщает Bloomberg.

Как пишет издание, Генеральный суд ЕС отменил решение о преследовании Виктора Пшонки и его сына Артема, ссылаясь на ошибки в оценке и сомнения в том, что они были основаны на достаточно “твердой фактической основе”.

В своем решении суд заявил, что неизвестно, убедился ли Евросоюз в том, что украинская судебная администрация соблюдает право на защиту в местных уголовных производствах.

Бывший генпрокурор Украины, Виктор Пшонка, который бежал в Россию после падения поддерживаемого Кремлем режима экс-президента Виктора Януковича, выиграл судебный процесс в Европейском Союзе по поводу его включения в список военных санкций блока.

Напомним, после падения власти Януковича в 2014 году бывший генпрокурор, которого обвинили в причастности к схеме по торговле сжиженным газом, вместе с экс-президентом бежал в Россию. Позже Европейский суд наложил на него и его сына Артема санкции и заморозил их счета за рубежом.

30 мая того же года Пшонка подал иск в Европейский суд в Люксембурге с требованием аннулировать санкции, введенные против них Советом Европейского Союза в начале марта.

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