Державний переворот у Нігері: військові захопили владу та тримають президента Базума в заручниках

У Нігері стався державний переворот. Військові в заяві по телебаченню оголосили, що повалили уряд президента Мохамеда Базума та взяли владу під власний контроль.

Про це повідомляє Reuters та AFP.

Полковник Амаду Абдраман, який під час звернення сидів в оточенні дев’яти інших офіцерів, сказав, що сили оборони та безпеки вирішили: “Покласти кінець режиму, який ви знаєте, через погіршення ситуації з безпекою та погане управління”.

Солдати взяли під контроль усі дороги, що ведуть до національної телевізійної станції, якою протягом дня йшли концерти та фільми.

Як відомо, ще у середу 26 липня президентська охорона продовжувала утримувати президента Нігера Базума у його палаці у столиці Ніамеї.

Як пишуть видання президент Беніна Патріс Телон терміново виїхав до Нігеру, де співробітники президентської гвардії затримали главу держави Мохамеда Базума, з метою проведення переговорів між сторонами.

За словами президента Беніна Талона, він прямує туди, щоб оцінити ситуацію після зустрічі з нігерійським колегою, і головою західноафриканського блоку ECOWAS Болою Тінубу.

#BREAKING Niger soldiers claim to have overthrown President Mohamed Bazoum’s government, according to a TV statement.

Top US diplomat Antony Blinken quickly warned that aid to the embattled country depends on “democratic governance”. pic.twitter.com/sJ901bGfBO

— AFP News Agency (@AFP) July 26, 2023