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Світ
Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Державний переворот у Нігері: військові захопили владу та тримають президента Базума в заручниках

переворот в Нігері
Фото: Getty Images

У Нігері стався державний переворот. Військові в заяві по телебаченню оголосили, що повалили уряд президента Мохамеда Базума та взяли владу під власний контроль. 

Про це повідомляє Reuters та AFP.

Полковник Амаду Абдраман, який під час звернення сидів в оточенні дев’яти інших офіцерів, сказав, що сили оборони та безпеки вирішили: “Покласти кінець режиму, який ви знаєте, через погіршення ситуації з безпекою та погане управління”.

Солдати взяли під контроль усі дороги, що ведуть до національної телевізійної станції, якою протягом дня йшли концерти та фільми.

Як відомо, ще у середу 26 липня президентська охорона продовжувала утримувати президента Нігера Базума у його палаці у столиці Ніамеї.

Як пишуть видання президент Беніна Патріс Телон терміново виїхав до Нігеру, де співробітники президентської гвардії затримали главу держави Мохамеда Базума, з метою проведення переговорів між сторонами.

За словами президента Беніна Талона, він прямує  туди, щоб оцінити ситуацію після зустрічі з нігерійським колегою, і головою західноафриканського блоку ECOWAS Болою Тінубу.

Раніше того ж дня президент Нігера опублікував заяву, в якій говорилося, що президентська гвардія “даремно” розпочала “антиреспубліканський” рух, проте пізніше вона була видалена.

Ввечері того ж дня офіційний представник Європейського союзу повідомив, що переговори ведуться, і що лідери ЄС двічі розмовляли із президентом Базумом.

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Нігерія, переворот
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