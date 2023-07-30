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У РФ заявляють про атаку безпілотників на Москву: що відомо
Світ
Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Атака дронів на Москва-Сіті: що відомо, реакція України та чим це загрожує Росії

Атака дронів на Москва-Сіті: що відомо, реакція України та чим це загрожує Росії

Москву атакували невідомі безпілотники. Що відомо про удар по БЦ Москва-Сіті, реакція України та думки експертів – читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Що сталося

30 липня, у День Військово-морського флоту РФ, Москву і Підмосков’я нібито атакували безпілотники. Вибухи сталися в одній із веж БЦ Москва-Сіті, де розміщені відразу три російських міністерства – Мінекономрозвитку, Мінпромторг, Мінкомзв’язку. На будівлю, нібито втративши керування через придушення засобами радіоелектронної боротьби, впали два безпілотники.

Мер російської столиці Сергій Собянін заявив, що фасади на двох офісних вежах Сіті мають незначні пошкодження.

Ще один безпілотник начебто протиповітряна оборона знищила у повітрі над територією Одинцовського району Московської області.

Російські ЗМІ показали фото зсередини офісу Мінцифри РФ у бізнес-центрі Москва-Сіті, який зазнав руйнувань під час нічної атаки.

На них видно, що в офісі російського міністерства повилітали вікна, зруйновані внутрішні перегородки, а всередині все перевернуто.

Атака дронів на Москва-Сіті: що відомо, реакція України та чим це загрожує Росії
Атака дронів на Москва-Сіті: що відомо, реакція України та чим це загрожує Росії
Атака дронів на Москва-Сіті: що відомо, реакція України та чим це загрожує Росії
Атака дронів на Москва-Сіті: що відомо, реакція України та чим це загрожує Росії
Атака дронів на Москва-Сіті: що відомо, реакція України та чим це загрожує Росії
Атака дронів на Москва-Сіті: що відомо, реакція України та чим це загрожує Росії

Атака безпілотників на Москву 30 липня стала вже третьою за тиждень.

Реакція України

У Міноборони РФ звинуватили Україну, проте не поспішають розповідати про нічні спалахи у Москві у новинах по телебаченню. Зі свого ні Генштаб України, ні Офіс президента атаку безпілотників не коментує.

Зі свого боку речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що після регулярних вибухів у РФ говорити про “спокій у російській глибинці” не доводиться.

– Хіба це вперше таке? У Росії завжди щось літає, і у Москві зокрема. Тих, хто говорив, що їх війна “не стосується, вже стосується, – зауважив Юрій Ігнат.

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Атака дронів на Москва-Сіті: що відомо, реакція України та чим це загрожує Росії

Що кажуть експерти

Голова Українського центру безпеки і співробітництва Сергій Кузан заявив, що після ударів безпілотників по комплексу Москва-Сіті слабкість президента РФ Володимира Путіна відчули навіть російські еліти.

– Те, що російська ППО пропустила такий удар, продемонструвало слабкість і армійської системи, і Путіна особисто. Тому що вся військова система асоціюється з Путіним. Росіяни вчергове відчули слабкість Путіна. І найголовніше, що це відчули й російські еліти, – говорить голова Українського центру безпеки та співпраці.

Експерт припускає, що вже найближчими місяцями в Росії можуть посилитися внутрішні невдоволення, а можливо навіть утворяться опозиційні групи, які боротимуться одна з одною.

Волонтер Сергій Притула написав у Facebook, що “далі буде, це тільки пристрілка”.

– Ми й гадки не маємо, що ж може літати у Москву! І запевняємо, що ви, хто донатив на помсту, тут гарантовано не причетні. Далі буде, це тільки пристрілка, – каже він.

Фото: RTVI

Безпілотники, Війна в Україні, Москва, Росія, Сергій Притула, Юрій Ігнат
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