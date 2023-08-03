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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Латвія почала підготовку прикордонного спецзагону через вагнерівців і провокації Білорусі

Латвія прапор
Фото: Pixabay

Латвія почала підготовку спеціального прикордонного загону через прибуття найманців приватної військової компанії на територію Білорусі та повідомлення про порушення повітряного простору Польщі.

Про це заявив очільник Державної прикордонної служби Латвії Гунтіс Пуятс у коментарі іноземним журналістам.

Пуятс сказав, що ризики безпеки в безпосередній близькості від кордону з Білоруссю були високими відтоді, як Мінськ почав використовувати мігрантів як інструмент гібридної війни, але тепер ще більше збільшилися з приходом бойовиків групи Вагнера.

Нещодавно білоруські гелікоптери протизаконно увійшли в повітряний простір Польщі. Спершу польські військові наполягали, що білоруська авіація не заходила на територію Польщі.

Але після того, як місцеві жителі опублікували в соцмережах фотографії літаків з білоруськими розпізнавальними знаками за кілька кілометрів від кордону всередині Польщі, тоді Міністерство оборони оприлюднило заяву, в якій заявило, що це правда.

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Джерело: The Guardian
Білорусь, військовослужбовці, Латвія, Польща, Прикордонники
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