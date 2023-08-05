В районі Керченського мосту пролунали вибухи: перед цим там зупинили рух авто

У районі Керченського мосту, який з’єднує окупований Крим і материкову Росію, прогриміли вибухи.

Про це повідомляють місцеві та проросійські Telegram-канали.

Примітно, що перед цим, о 23:26, рух автотранспорту на Керченському мосту був тимчасово перекритий, як свідчить канал російського інформаційного центру з автомобільних доріг про ситуацію на автопідходах до Кримського мосту.

Тих, хто перебуває на мосту і в зоні огляду, закликали “зберігати спокій і дотримуватися вказівок співробітників транспортної безпеки”.

Також повідомляється, що на Керченському мосту вимкнули світло, що, ймовірно, пов’язано із спробами окупантів себе убезпечити.

Паралельно із цим з’являються повідомлення про одночасні атаки по мосту, як надводними дронами, так і авіаційними безпілотниками.

Згодом з’явилась інформація про нові вибухи.

Наразі гауляйтери окупованого Криму не коментували інформацію про вибухи.

Дивитись наживо, де в Україні увімкнули сирени, можна інтерактивній карті повітряних тривог на Фактах ICTV.

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