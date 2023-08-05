Спалахнула пожежа: ворог завдав ракетного удару по околицях Запоріжжя

У Запоріжжі прогриміли вибухи незабаром після оголошення сигналу повітряної тривоги для більшості областей України.

Оновлено о 19:50. Ворог здійснив чергову атаку по обласному центру, повідомляє Запорізька ОВА. Завдано ракетного удару по околицях міста.

За даними ОВА, фахівці працюють на місці влучання над ліквідацією займання. Інформація про постраждалих не надходила. Наслідки руйнувань ще встановлюються.

Раніше Повітряні сили ЗСУ повідомили про ракетну небезпеку для регіонів, де оголошено повітряну тривогу.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 528-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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