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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Спалахнула пожежа: ворог завдав ракетного удару по околицях Запоріжжя

Х-555
Фото: Факти ICTV

У Запоріжжі прогриміли вибухи незабаром після оголошення сигналу повітряної тривоги для більшості областей України.

Оновлено о 19:50. Ворог здійснив чергову атаку по обласному центру, повідомляє Запорізька ОВА. Завдано ракетного удару по околицях міста.

За даними ОВА, фахівці працюють на місці влучання над ліквідацією займання. Інформація про постраждалих не надходила. Наслідки руйнувань ще встановлюються.

Раніше Повітряні сили ЗСУ повідомили про ракетну небезпеку для регіонів, де оголошено повітряну тривогу.

Вибухи в Запоріжжі 5 серпня 2023 – що відомо про вибухи в Запоріжжі

Повномасштабна війна в Україні триває вже 528-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Війна в Україні, Вибух, Запоріжжя, Запорізька область, Ракета, Ракетні удари Росії, ракетний удар
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