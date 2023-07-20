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Україна
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Україна вважатиме судна, що йдуть до підконтрольних РФ портів у Чорному морі, носіями воєнних вантажів

російський корабель
Фото: Depositphotos

З 21 липня 2023 року всі судна, що прямують в акваторії Чорного моря у напрямку морських портів РФ та морських портів на тимчасово окупованій території України, можуть розглядатися Україною як такі, що перевозять вантажі воєнного призначення з усіма відповідними ризиками.

Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони України.

Таким чином українське оборонне відомство відповіло на заяви Кремля, що кораблі, які прямують до українських портів, нібито будуть вважатися такими, що несуть воєнні вантажі.

У Міноборони наголосили, що Росія, погрожуючи цивільним суднам, які перевозять продовольство з українських портів, а також атакуючи цивільну інфраструктуру, перетворила Чорне море на зону небезпеки.

У заяві йдеться про загрозу перш за все для “російських суден та суден, що прямують в акваторії Чорного моря у напрямку морських портів РФ та українських морських портів на тимчасово окупованій Росією території України”.

— Відповідальність за усі ризики повністю лягає на російське керівництво. Доля крейсеру Москва доводить, що Сили оборони України мають необхідні засоби для відсічі російської агресії на морі, – йдеться у заяві.

У Міністерстві додали, що судноплавство у районах Північно-східної частини Чорного моря та Керч-Єнікальської протоки України заборонене як небезпечне, починаючи з 5 години ранку 20 липня 2023 року. Там додали, що відповідна навігаційна інформація для мореплавців вже оприлюднена.

Раніше Міноборони країни-агресора заявило, що будь-яке судно, яке прямуватиме до українських портів, вважатиметься “потенційним перевізником вантажів військового призначення”.

Нагадаємо, 17 липня, у день завершення дії зернової угоди, секретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що Москва не продовжуватиме її дію. За його словами, РФ нібито “негайно” повернеться до зернової угоди після того, як “її умови буде виконано”.

Джерело: Міноборони
Війна в Україні, Міноборони України, Чорне море
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Оксана Лотоцька
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