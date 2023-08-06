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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Багато країн вже визначили, який пункт Формули миру реалізовуватимуть – ОП про результати саміту в Джидді

Багато країн вже визначили, який пункт Формули миру реалізовуватимуть – ОП про результати саміту в Джидді

У Джидді (Саудівська Аравія) відбулася друга зустріч щодо ключових принципів відновлення сталого й справедливого миру для України.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента.

Зазначено, що загалом на саміті було представлено понад 40 країн, що свідчить про надзвичайну зацікавленість світу у встановленні стійкого й тривалого миру.

– Ми мали дуже продуктивні консультації щодо ключових принципів, на яких має будуватися справедливий і міцний мир. У нас була надзвичайно чесна, відкрита розмова, під час якої представники кожної країни могли озвучити свою позицію й бачення, – сказав керівник Офісу президента Андрій Єрмак

За його словами, були різні погляди, але всі присутні засвідчили відданість своїх країн принципам Статуту ООН, міжнародного права та поваги до суверенітету й непорушності територіальної цілісності держав.

– Зустріч у Джидді стала кроком до практичної реалізації мирних ініціатив, запропонованих Україною. Кожна держава – учасниця консультацій, має змогу проявити лідерство у глобальних зусиллях заради миру. І більшість із них уже визначила свою роль у реалізації окремих пунктів Формули миру президента Володимира Зеленського, – йдеться у повідомленні.

Сторони погодилися продовжити роботу на різних представницьких рівнях задля встановлення справедливого та всеосяжного миру.

Раніше ЗМІ повідомили, що на саміті у Саудівській Аравії учасники дійшли згоди, що повага до територіальної цілісності України – це ключовий пункт будь-якої мирної угоди.

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Фото: Андрій Єрмак

Джерело: Офіс президента
Андрій Єрмак, Війна в Україні, Офіс президента, Саудівська Аравія
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