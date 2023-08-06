Не зможуть зупинити людей – Буданов про ризик того, що Захід примусить Україну до миру

Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що Захід не зможе примусити Україну припинити вогонь.

Про це він сказав каналу bTV, коментуючи повідомлення деяких ЗМІ про те, що Захід може змусити Київ піти на мирні переговори з РФ.

– За бажання можна зробити багато кроків, які суттєво ускладнять наше становище, але змусити український народ, українське суспільство до миру їм не вдасться, – наголосив Буданов.

За його словами, можуть бути створені штучні умови, за яких кількість жертв у нашій країні значно зросте, як і проблеми.

– Тобто — менше боєприпасів, менша підтримка економіки. Це чисто технічні речі, але вони не можуть зупинити людей, – каже розвідник.

Глава ГУР додав, що “людям, які намагаються підживлювати подібні наративи, насамперед через ЗМІ, слід також трохи подумати про те, що буде, якщо Україна з якихось причин не зможе повернути свої кордони”.

– Як це вплине на країни цих змовників?, – зазначив він.

Відповідаючи на питання щодо термінів закінчення війни, Буданов сказав, що “відповідь знає лише Бог”.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що мирні переговори між Україною та Росією можливі лише за умов повного виведення російської армії з окупованих територій.

Джерело: bTV

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