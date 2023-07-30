Показали, як тоне Москва і зняли дані з телефонів: хакери привітали російських моряків з днем ВМФ
Українські хакери привітали ВМС Росії з професійним святом розіславши військовим, в тому числі і командирам вірусні СМС відео з атаками на російські військові кораблі та троянським вірусом.
Про це повідомляють у ГУР МО.
СМС надходили у месенджери Viber, Telegram, WhatsApp. У розвідці зазначили, що моряки сердечно дякували за привітання і лише потім відкривали зазначене відео.
– Саме привітання містило відео з атаками на російські військові кораблі, в тому числі на крейсер Москва. В повідомленнях містилась троянська програма, яка знімає інформацію з телефонів та перенаправляє її на українські сервери, – розповіли у ГУР, та зазначили, що на даний час потік інформації, в тому числі конфіденційної, продовжується.
Також, одночасно з СМС-розсилкою хакери зламали сервери трьох російських урядових сайтів. В тому числі сайт Євразійського економічного союзу.
На цих ресурсах також було розміщене відеопривітання й скопійовано закриту інформацію.
Нагадаємо, у травні хакери зламали офіційний сайт резиденції патріарха РПЦ Кирила у Передєлкіно. На головній сторінці патріаршого Подвір’я розмістили молитву та тексти на підтримку контрнаступу Збройних сил України.