Показали, як тоне Москва і зняли дані з телефонів: хакери привітали російських моряків з днем ВМФ

Українські хакери привітали ВМС Росії з професійним святом розіславши військовим, в тому числі і командирам вірусні СМС відео з атаками на російські військові кораблі та троянським вірусом.

Про це повідомляють у ГУР МО.

СМС надходили у месенджери Viber, Telegram, WhatsApp. У розвідці зазначили, що моряки сердечно дякували за привітання і лише потім відкривали зазначене відео.

– Саме привітання містило відео з атаками на російські військові кораблі, в тому числі на крейсер Москва. В повідомленнях містилась троянська програма, яка знімає інформацію з телефонів та перенаправляє її на українські сервери, – розповіли у ГУР, та зазначили, що на даний час потік інформації, в тому числі конфіденційної, продовжується.

Також, одночасно з СМС-розсилкою хакери зламали сервери трьох російських урядових сайтів. В тому числі сайт Євразійського економічного союзу.

На цих ресурсах також було розміщене відеопривітання й скопійовано закриту інформацію.



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Джерело : ГУР

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