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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Ухвалити за основу і зафіксувати закінчення війни: Єрмак про цілі наступних самітів щодо Формули миру

Андрій Єрмак
Фото: Офіс президента

Кількість держав, які підтримують Формулу миру президента України Володимира Зеленського, може збільшитися до 60 країн. Наступна зустріч радників глав держав і урядів, спрямована на її обговорення, відбудеться згодом.

Про це заявив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак під час брифінгу. За його словами, вже погоджено наступну зустріч, а цього тижня відбудуться зустрічі послів для залучення більшої кількості країн.

Перший саміт миру, який відбувся у Саудівській Аравії протягом 5-6 серпня, має взяти мирний план України за основу, а другий – ухвалити міжнародний документ, який зафіксує закінчення війни, наголосив Єрмак.

Між цими самітами відбудуться міжнародні конференції, під час яких обговорять кожен пункт. За словами керівника Офісу президента, вони можуть пройти у різний час у різних країнах світу.

У Джиджі протягом 5-6 серпня відбулася зустріч дипломатичних радників з національної безпеки та політичних директорів зовнішньополітичних відомств понад 40 країн, які зібралися для обговорення ключових принципів відновлення сталого і справедливого миру для України.

Формула миру Зеленського

За даними з відкритих джерел відомо, що Формула миру президента Зеленського містить 10 пунктів.

Серед них – радіаційна та ядерна, продовольча, енергетична безпека, звільнення всіх полонених і депортованих, виконання Статуту ООН, відновлення територіальної цілісності та світового порядку, виведення російських військ та припинення бойових дій.

Водночас Україна просить повернення справедливості, тобто трибунал проти осіб, винних у повномасштабній агресії, компенсацію шкоди, протидію екоциду, гарантій безпеки для недопущення ескалації, фіксацію закінчення війни.

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Ухвалити за основу і зафіксувати закінчення війни: Єрмак про цілі наступних самітів щодо Формули миру

Андрій Єрмак, Війна в Україні, Офіс президента, Саміт, Саудівська Аравія, Формула миру
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