Атака РФ по Херсону, Покровську і Нікополю: 531-й день війни

8 Серпня, 0:07

Навколо Києва створено найпотужнішу систему ППО у світі

Навколо Києва створено найпотужнішу систему протиповітряної оборони у світі. Про це пише The Times з посиланням на полковника Збройних сил України, який побажав залишитися анонімним.

Військовий зазначив, що повітряний простір столиці захищають різні системи, зокрема Patriot, Nasams, IRIS-T, Crotale, С-300 та інші комплекси.