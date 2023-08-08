Атака РФ по Херсону, Покровську і Нікополю: 531-й день війни
Кулеба провів переговори з Блінкеном про Формулу миру і контрнаступ
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів переговори з державним секретарем Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкеном.
Вони обговорили військову допомогу, необхідну для успішної роботи ЗСУ, контрнаступ, Формулу миру, експорт зерна та інші теми.
У Запоріжжі та Краматорському районі лунають вибухи
Прогриміли вибухи у Запоріжжі та Краматорському районі Донецької області після оголошення сигналу повітряної тривоги. Попередньо, російські війська атакують ці регіони різноманітним озброєнням.
Потрібно вивчити причетність РФ до вибухів на порту в Туреччині – ГУР
Необхідно вивчити можливу причетність РФ під час розслідування вибуху в порту на території Туреччини, який відбувся вдень 7 серпня.
Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в ефірі національного інформаційного телемарафону. Проте він наголосив, що потрібно перевірити всю інформацію.
США відправлять в Україну першу партію танків Abrams
Першу партію танків Abrams, які надають США, схвалено для відправлення на територію України. Танки мають прибути в Україну на початку осені.
Навколо Києва створено найпотужнішу систему ППО у світі
Навколо Києва створено найпотужнішу систему протиповітряної оборони у світі. Про це пише The Times з посиланням на полковника Збройних сил України, який побажав залишитися анонімним.
Військовий зазначив, що повітряний простір столиці захищають різні системи, зокрема Patriot, Nasams, IRIS-T, Crotale, С-300 та інші комплекси.