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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Атака РФ по Херсону, Покровську і Нікополю: 531-й день війни

Ключові події
01:27
Кулеба провів переговори з Блінкеном про Формулу миру і контрнаступ
01:08
У Запоріжжі та Краматорському районі лунають вибухи
00:48
Потрібно вивчити причетність РФ до вибухів на порту в Туреччині – ГУР
00:18
США відправлять в Україну першу партію танків Abrams
00:07
Навколо Києва створено найпотужнішу систему ППО у світі
Атака РФ по Херсону, Покровську і Нікополю: 531-й день війни
8 Серпня, 1:27

Кулеба провів переговори з Блінкеном про Формулу миру і контрнаступ

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів переговори з державним секретарем Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкеном.

Вони обговорили військову допомогу, необхідну для успішної роботи ЗСУ, контрнаступ, Формулу миру, експорт зерна та інші теми.

Війна в Україні – день 531 – новини України під час війни онлайн

Фото: МЗС України

8 Серпня, 1:08

У Запоріжжі та Краматорському районі лунають вибухи

Прогриміли вибухи у Запоріжжі та Краматорському районі Донецької області після оголошення сигналу повітряної тривоги. Попередньо, російські війська атакують ці регіони різноманітним озброєнням.

Війна в Україні – день 531 – новини України під час війни онлайн

8 Серпня, 0:48

Потрібно вивчити причетність РФ до вибухів на порту в Туреччині – ГУР

Необхідно вивчити можливу причетність РФ під час розслідування вибуху в порту на території Туреччини, який відбувся вдень 7 серпня.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в ефірі національного інформаційного телемарафону. Проте він наголосив, що потрібно перевірити всю інформацію.

8 Серпня, 0:18

США відправлять в Україну першу партію танків Abrams

Першу партію танків Abrams, які надають США, схвалено для відправлення на територію України. Танки мають прибути в Україну на початку осені.

Танки Abrams

Фото: Getty Images

8 Серпня, 0:07

Навколо Києва створено найпотужнішу систему ППО у світі

Навколо Києва створено найпотужнішу систему протиповітряної оборони у світі. Про це пише The Times з посиланням на полковника Збройних сил України, який побажав залишитися анонімним.

Військовий зазначив, що повітряний простір столиці захищають різні системи, зокрема Patriot, Nasams, IRIS-T, Crotale, С-300 та інші комплекси.

Війна в Україні
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Цілодобово відстежують цілі. Як працюють радіотехнічні війська Повітряних сил

Радіотехнічні війська Повітряних сил являються очима для зенітно-ракетних військ та авіації, та дають свої вказівки з виявлення повітряних цілей. Вони першими виявляють літаки, ракети та БпЛА ворога.

Анастасія Кожушко
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