Саміт у Джидді продемонстрував розбіжності РФ та Китаю – ISW

Саміт у Джидді в Саудівській Аравії продемонстрував, наскільки посилилися розбіжності Китаю та Росії щодо війни в Україні.

На цьому наголосили експерти Інституту вивчення війни (ISW), проаналізувавши повідомлення в пресі на цю тему.

Зокрема, аналітики не залишили поза увагою коментарі у Financial Times про те, що китайські представники на зустрічі були “конструктивними”, “прагнули засвідчити, що Китай – не Росія” й заявили про готовність взяти участь у наступній подібній зустрічі, на якій, імовірно, знову не буде представників від РФ.

– Видання Financial Times зацитувало одного з європейських дипломатів, присутнього на переговорах, який заявив, що “сама лише присутність Китаю свідчить про те, що Росія залишається дедалі більш ізольованою”, – зазначають в ISW.

Є інформація, що окремі китайські еліти таємно висловлюють невдоволення ставленням російського керівництва до мирного врегулювання війни в Україні.

За даними інсайдерського джерела у РФ, Росія відхилила лютневий мирний план Китаю щодо війни в Україні з 12 пунктів, із яким КНР приїхала на саміт до Саудівської Аравії й у серпні.

– Тож якщо звіти щодо переговорів у Саудівській Аравії та інсайдерська інформація відповідають дійсності, це узгоджується з нашими попередніми оцінками про те, що Китай не повністю погоджується з Росією в питаннях, що стосуються України, а також що відносини РФ та КНР не є “безмежним партнерством”, як того хочуть у Кремлі, – вважають американські аналітики.

Нагадаємо, що під час саміту в Джидді 5-6 серпня українська делегація представила мирний план із 10 пунктів із закликами до глобальної продовольчої, ядерної, екологічної безпеки, гуманітарної допомоги та звільнення полонених.

За словами керівника Офісу президента України Андрія Єрмака, учасники переговорів не дійшли повної згоди щодо всіх пунктів, однак діалог із суперечливих питань триває.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 531-шу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: ISW

Фото: сайт президента Росії

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.