Після розмови з Путіним. Ердоган заявив, що прагне “розширити” зернову угоду

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що прагне відродити Чорноморську зернову угоду в “розширеному обсязі”, закликавши західні країни допомогти перетворити цю ініціативу на основу для миру між РФ та Україною.

Про це пише Bloomberg.

– У нас був ще один шанс дізнатися з перших вуст про вимоги та очікування РФ під час телефонної розмови з президентом Росії Володимиром Путіним, – сказав Ердоган.

Він додав, що вони обидва розділили “чутливість” щодо необхідності постачання зерна до Африки.

Контакти щодо перезапуску ініціативи “з розширеним обсягом” тривають, але рішення залежить від виконання західними країнами “своїх обіцянок”, додав президент Туреччини, не уточнивши, які саме зобов’язання були порушені.

– На жаль, у попередній період принцип лояльності не був дотриманий. Не було зроблено жодних дипломатичних кроків, щоб перетворити позитивну атмосферу, створену Чорноморською ініціативою, на припинення вогню, а потім і на постійний мир, – зазначив Ердоган.

Минулого тижня Ердоган і Путін вперше після виходу РФ з зернової угоди 17 липня поговорили по телефону, щоб обговорити запланований візит російського диктатора до Туреччини в кінці цього місяця.

Протягом року дії зернової угоди Росія неодноразово висувала вимоги щодо відновлення аміакопроводу, який пролягав через Україну, і повторного підключення її Россельхозбанку до системи SWIFT.

Джерело : Bloomberg

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