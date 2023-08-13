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Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Успіхи ЗСУ на Запоріжжі та атака дронів у Криму: 536-й день війни

Успіхи ЗСУ на Запоріжжі та атака дронів у Криму: 536-й день війни
13 Серпня, 0:19

ЗСУ досягли “тактично значущого” прогресу в контрнаступі на двох напрямках – NYT

Сили оборони України досягли “тактично значущого” прогресу в контрнаступі на двох напрямках.

Як пише The New York Times, українські війська просунулися від 10 до 12 миль (16-19 км) на півдні – через Старомайорське до окупованого Бердянська, а також в напрямку окупованого Мелітополя.

– Площа звільненої території – від 10 до 12 миль на обох напрямках наступу – хоч і відносно невелика, але важлива тим, що змушує Москву відволікати війська з інших ділянок фронту. Інститут вивчення війни назвав це просування “тактично важливим”, заявивши, що передислокація Москви, скоріше за все, “ще більше послабить російські оборонні лінії в цілому”, створюючи “можливості для будь-якого українського прориву, який може стати потенційно вирішальним”, – йдеться у матеріалі.

13 Серпня, 0:18

ЗСУ ударили по російській базі у Херсонській області та показали відео

Військові Збройних сил України сьогодні, 12 серпня, нанесли удар по військовій базі російських окупантів у Херсонській області.

Про це заявив спікер оперативного командування “Південь” полковник Владислав Назаров, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.

За словами спікера оперативного командування “Південь”, українські військові сьогодні завдали удару по військовій базі окупантів у Раденську Херсонської області.

13 Серпня, 0:15

Польща починає навчальну операцію Rengaw на межі з Білоруссю – Блащак

На кордоні Польщі з Білоруссю створено військову групу для проведення операції Rengaw.

Про це під час візиту до бази в Ярилувці в Підляському воєводстві 12 серпня повідомив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак.

Метою операції він назвав стримування та невідкладну реакцію у випадку потреби.

– Я вирішив створити військову оперативну групу для проведення операції Rengaw неподалік від кордону з Білоруссю. Метою операції є підготовка Війська Польського в Підляському воєводстві поблизу кордону, а також створення резервів на випадок погіршення ситуації, – цитують Блащака польські медіа.

Війна в Україні, Російська агресія
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Навчання пілотів на F-16: чому досі не почалася підготовка і хто гальмує процес

Українські пілоти вже давно готові розпочати навчання на винищувачах F-16. Ймовірно, тренування почнуться вже з кінця літа, – про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Про те, що Захід затягує з цим, каже і колишній верховний командувач об’єднаних сил НАТО у Європі Філіп Брідлав. За його словами, багато країн уже готові приймати наших пілотів і мають плани навчання, але саме США гальмують процес. Зволікання з винищувачами змушує Україну збавляти темпи контрнаступу, – додає Брідлав в інтерв’ю Голосу Америки.

Наталя Луценко
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