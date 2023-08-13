Успіхи ЗСУ на Запоріжжі та атака дронів у Криму: 536-й день війни
ЗСУ досягли “тактично значущого” прогресу в контрнаступі на двох напрямках – NYT
Сили оборони України досягли “тактично значущого” прогресу в контрнаступі на двох напрямках.
Як пише The New York Times, українські війська просунулися від 10 до 12 миль (16-19 км) на півдні – через Старомайорське до окупованого Бердянська, а також в напрямку окупованого Мелітополя.
– Площа звільненої території – від 10 до 12 миль на обох напрямках наступу – хоч і відносно невелика, але важлива тим, що змушує Москву відволікати війська з інших ділянок фронту. Інститут вивчення війни назвав це просування “тактично важливим”, заявивши, що передислокація Москви, скоріше за все, “ще більше послабить російські оборонні лінії в цілому”, створюючи “можливості для будь-якого українського прориву, який може стати потенційно вирішальним”, – йдеться у матеріалі.
ЗСУ ударили по російській базі у Херсонській області та показали відео
Військові Збройних сил України сьогодні, 12 серпня, нанесли удар по військовій базі російських окупантів у Херсонській області.
Про це заявив спікер оперативного командування “Південь” полковник Владислав Назаров, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.
За словами спікера оперативного командування “Південь”, українські військові сьогодні завдали удару по військовій базі окупантів у Раденську Херсонської області.
Польща починає навчальну операцію Rengaw на межі з Білоруссю – Блащак
На кордоні Польщі з Білоруссю створено військову групу для проведення операції Rengaw.
Про це під час візиту до бази в Ярилувці в Підляському воєводстві 12 серпня повідомив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак.
Метою операції він назвав стримування та невідкладну реакцію у випадку потреби.
– Я вирішив створити військову оперативну групу для проведення операції Rengaw неподалік від кордону з Білоруссю. Метою операції є підготовка Війська Польського в Підляському воєводстві поблизу кордону, а також створення резервів на випадок погіршення ситуації, – цитують Блащака польські медіа.
Українські пілоти вже давно готові розпочати навчання на винищувачах F-16. Ймовірно, тренування почнуться вже з кінця літа, – про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Про те, що Захід затягує з цим, каже і колишній верховний командувач об’єднаних сил НАТО у Європі Філіп Брідлав. За його словами, багато країн уже готові приймати наших пілотів і мають плани навчання, але саме США гальмують процес. Зволікання з винищувачами змушує Україну збавляти темпи контрнаступу, – додає Брідлав в інтерв’ю Голосу Америки.Наталя Луценко