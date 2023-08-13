Успіхи ЗСУ на Запоріжжі та атака дронів у Криму: 536-й день війни

13 Серпня, 0:15

Польща починає навчальну операцію Rengaw на межі з Білоруссю – Блащак

На кордоні Польщі з Білоруссю створено військову групу для проведення операції Rengaw.

Про це під час візиту до бази в Ярилувці в Підляському воєводстві 12 серпня повідомив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак.

Метою операції він назвав стримування та невідкладну реакцію у випадку потреби.