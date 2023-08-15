ЗСУ завдали 11 авіаударів по позиціях окупантів та знищили гелікоптер Ка-52 – Генштаб

Авіація Збройних сил України протягом доби завдала одного удару по пункту управління окупантів, семи ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та трьох ударів по зенітно-ракетних комплексах противника.

Про це повідомляється у зведенні Генштабу ЗСУ.

– Також українські військові знищили ворожий ударний гелікоптер Ка-52, – йдеться у повідомленні.

Як зазначають у Генштабі, Сили оборони продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Тим часом ворог завдав 12 ракетних та 67 авіаційних ударів. Здійснив понад 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. – Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки, торговельний центр, студентський гуртожиток, дитячі садочки, школи та інша цивільна інфраструктура, – розповіли у Генштабі та зазначили, що ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою. Читайте також ЗСУ проводять “виховну роботу” під Куп’янськом та знищили колону техніки РФ під Бахмутом – Череватий

Джерело : Генштаб ЗСУ

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