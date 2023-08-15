ЗСУ завдали 11 авіаударів по позиціях окупантів та знищили гелікоптер Ка-52 – Генштаб
Авіація Збройних сил України протягом доби завдала одного удару по пункту управління окупантів, семи ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та трьох ударів по зенітно-ракетних комплексах противника.
Про це повідомляється у зведенні Генштабу ЗСУ.
– Також українські військові знищили ворожий ударний гелікоптер Ка-52, – йдеться у повідомленні.
Як зазначають у Генштабі, Сили оборони продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.
Показники води у нормі, а протимінні сітки вже натягують. Одеські пляжі знову готують до відкриття. Відповідне розпорядження підписав голова ОВА Олег Кіпер. Він пояснює, узбережжя стане доступним для людей задля оздоровлення. Щоправда, лише певні його ділянки, які відповідатимуть нормам. Однак у військовому командуванні вважають, рекреаційні зони Одещини все ще несуть чимало загроз. З цим погоджуються й екологи.Олександра Ченкова