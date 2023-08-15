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Україна
Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

ЗСУ завдали 11 авіаударів по позиціях окупантів та знищили гелікоптер Ка-52 – Генштаб

пілот ЗСУ
Фото: УНІАН

Авіація Збройних сил України протягом доби завдала одного удару по пункту управління окупантів, семи ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та трьох ударів по зенітно-ракетних комплексах противника.

Про це повідомляється у зведенні Генштабу ЗСУ.

– Також українські військові знищили ворожий ударний гелікоптер Ка-52, – йдеться у повідомленні.

Як зазначають у Генштабі, Сили оборони продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Тим часом ворог завдав 12 ракетних та 67 авіаційних ударів. Здійснив понад 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.
– Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки, торговельний центр, студентський гуртожиток, дитячі садочки, школи та інша цивільна інфраструктура, – розповіли у Генштабі та зазначили, що ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Джерело: Генштаб ЗСУ
Авіаудари, Війна в Україні, Російська агресія
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