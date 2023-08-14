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Міна уповільненої дії: Полозов про ймовірність нового заколоту Пригожина в РФ

Міна уповільненої дії: Полозов про ймовірність нового заколоту Пригожина в РФ
Фото: Getty Images

Якщо одна спроба перевороту в Росії, коли власник ПВК Вагнера Євген Пригожин пішов на Москву, сталася, очевидно, що можуть бути й інші.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини повідомив російський адвокат та правозахисник Микола Полозов.

– Ситуація нестатична, вона у динаміці. І якщо одна спроба такого перевороту сталася, очевидно, що можуть бути й інші. Інше питання, що з плином часу стає зрозуміло, що цей так званий заколот Пригожина все ж таки був спланований Кремлем.

Ми бачимо, що Кремль здійснив кадрові чистки у Міністерстві оборони, частина генералів досі знаходяться у невідомому місці, у тому числі генерал Суровікін. І не відомо, чи живі вони. І в цьому сенсі Пригожин міг виконувати певну функцію, певну роль, – прокоментував він слова журналіста Христа Грозєва, що Пригожин або помре, або влаштує другий переворот у РФ.

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Міна уповільненої дії: Полозов про ймовірність нового заколоту Пригожина в РФ

Правозахисник зазначив, що це якраз не означає, що Пригожин є ворогом кремлівського диктатора Володимира Путіна, навпаки він йому вкрай корисний, адже у досягненні зовнішньо-політичних інтересів є незамінним.

Не дивлячись на негативні наслідки для РФ через заколот Пригожина, путінська вертикаль поки що не розвалилась.

– Так, звичайно, це міна уповільненої дії і оснащення недержавних підрозділів тяжкою, вогнестрільною зброєю закладає фундамент потенційного громадянського конфлікту із застосуванням зброї, але зараз Путін впевнений, що він може контролювати ситуацію, – сказав він.

Володимир Путін, ПВК Вагнера, переворот, Росія
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