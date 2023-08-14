Мина замедленного действия: Полозов о вероятности нового мятежа Пригожина в РФ
Если одна попытка переворота в России, когда владелец ЧВК Вагнера Евгений Пригожин пошел на Москву, состоялась, очевидно, что могут быть и другие.
Об этом в эфире телемарафона Єдині новини сообщил российский адвокат и правозащитник Николай Полозов.
— Ситуация нестатична, она в динамике. И если одна попытка такого переворота произошла, очевидно, что могут быть и другие. Другой вопрос, что с течением времени становится понятно, что этот так называемый мятеж Пригожина все же был спланирован Кремлем.
Мы видим, что Кремль провел кадровые чистки в Министерстве обороны, часть генералов до сих пор находятся в неизвестном месте, в том числе генерал Суровикин. И не известно, живы ли они. И в этом смысле Пригожин мог выполнять определенную функцию, определенную роль, — прокомментировал он слова журналиста Христа Грозева, что Пригожин или умрет, или устроит второй переворот в РФ.
Правозащитник отметил, что это как раз не означает, что Пригожин является врагом кремлевского диктатора Владимира Путина, наоборот он ему крайне полезен, ведь в достижении внешне-политических интересов является незаменимым.
Несмотря на негативные последствия для РФ вследствии мятежа Пригожина, путинская вертикаль пока не развалилась.
— Да, конечно, это мина замедленного действия и оснащение негосударственных подразделений тяжелым, огнестрельным оружием закладывает фундамент потенциального гражданского конфликта с применением оружия, но сейчас Путин уверен, что он может контролировать ситуацию, — сказал он.
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