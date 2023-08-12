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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Пригожин або помре, або влаштує другий переворот у РФ – Грозєв із Bellingcat

Пригожин або помре, або влаштує другий переворот у РФ – Грозєв із Bellingcat

Провідний розслідувач щодо Росії в команді Bellingcat, болгарський журналіст Христо Грозєв розповів про можливу подальшу долю власника ПВК Вагнера Євгена Пригожина.

Про це Грозєв заявив в інтерв’ю Financial Times.

За його словами, російський диктатор Володимир Путін навряд чи протримається довго на своїй посаді.

– Я ще в січні минулого року говорив, що Пригожин протягом пів року здасть Путіна – і це якраз укладалося в мої часові рамки, – сказав журналіст-розслідувач.

Він передбачив спробу перевороту 23 червня ще напередодні ввечері, оскільки напередодні стався сплеск телефонного трафіку між високопоставленими російськими військовими. Це пряме джерело даних для Bellingcat.

Після невдалого бунту вагнерівців Пригожин, очевидно, залишається безкарним. Але навряд чи це надовго.

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Христо Грозєв нагадав, що Путін у своєму виступі по телебаченню назвав Пригожина зрадником, а всім відомо, що роблять зі зрадниками. Проте російський президент поки що не робить нічого.

– Він (Путін) хоче бачити його мертвим. Наразі він цього зробити не може. Через пів року Пригожин або помре, або відбудеться другий переворот. Я агностик між цими двома варіантами, але я не бачу, щоб сталося ні те, ні інше, – заявив журналіст.

Але водночас Грозєв упевнений, що рано чи пізно одне з двох станеться.

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Фото: скриншот

Джерело: Financial Times
Bellingcat, Володимир Путін, ПВК Вагнера, переворот
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Наталя Луценко
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