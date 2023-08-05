У курортному селищі Грузії внаслідок зсуву ґрунту загинула українка. Шукають її дитину

У грузинському курортному селищі Шові внаслідок зсуву ґрунту загинула українка, рятувальники шукають її дитину.

Про це повідомляє пресслужба МЗС.

Українське посольство в Грузії встановило зв’язок із рідними загиблої та взаємодіє із грузинською владою задля підготовки репатріації тіла загиблої.

Паралельно МЗС перевіряє, чи не було інших українців у селищі Шові.

Нагадаємо, що зсув ґрунту в Шові у регіоні Рача на заході Грузії зійшов 3 серпня. Станом на сьогодні відомо про 12 загиблих. Із зони лиха евакуйовано 210 осіб. Триває пошукова операція.

Експерти заявляють, що стихійне лихо в Шові стало наймасштабнішою подією в Західній Грузії за останні 30 років. Геологи кажуть, що зійшло понад 5 млн кубометрів твердої маси.

Понеділок, 7 серпня, у Грузії буде оголошено днем жалоби, повідомляє видання Грузия.Online.

Джерело : МЗС

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