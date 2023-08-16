Вдарили по Кримському мосту і кораблях РФ: унікальні кадри українських надводних дронів SeaBaby
У Службі безпеки України показали, які на вигляд надводні дрони SeaBaby, тобто Морський малюк, що ними успішно атакували міст через Керченську протоку (Кримський міст) у липні 2023 року, російський десантний корабель Оленегорский горняк і танкер SIG.
– Цікавить, який вигляд мають надводні дрони СБУ? Будь-ласка – публікуємо унікальні фото і відео Морського малюка. Курс – тільки вперед, до перемоги України, – стверджують у СБУ.
За даними СБУ, надводні дрони обладнані бойовою частиною 850 кг. До створення цих дронів причетний лише колектив Служби безпеки, якому допомагають цивільні інженери та фахівці у сфері IT-технологій.
У СБУ зазначили, що для завдання руйнувань російському десантному кораблю Оленегорський горняк і танкеру SIG використали два окремі надводні дрони SeaBaby (Морський малюк), в кожному з яких було по 450 кг бойової частини.
На Київщині бійці легендарного батальйону Вовки Да Вінчі провели тренування для всіх охочих за умов, наближених до реальних бойових дій. Бійці цього підрозділу знищували росіян біля Бахмута, а нині тримають оборону на Куп’янському напрямку. Та між боями захисники приїжджають у тилові міста і проводять вишкіл для молоді.Олег Корнієнко