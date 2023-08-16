Вдарили по Кримському мосту і кораблях РФ: унікальні кадри українських надводних дронів SeaBaby

У Службі безпеки України показали, які на вигляд надводні дрони SeaBaby, тобто Морський малюк, що ними успішно атакували міст через Керченську протоку (Кримський міст) у липні 2023 року, російський десантний корабель Оленегорский горняк і танкер SIG.

– Цікавить, який вигляд мають надводні дрони СБУ? Будь-ласка – публікуємо унікальні фото і відео Морського малюка. Курс – тільки вперед, до перемоги України, – стверджують у СБУ.

За даними СБУ, надводні дрони обладнані бойовою частиною 850 кг. До створення цих дронів причетний лише колектив Служби безпеки, якому допомагають цивільні інженери та фахівці у сфері IT-технологій.

У СБУ зазначили, що для завдання руйнувань російському десантному кораблю Оленегорський горняк і танкеру SIG використали два окремі надводні дрони SeaBaby (Морський малюк), в кожному з яких було по 450 кг бойової частини.

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