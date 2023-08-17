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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Швеція передасть Україні додаткову військову допомогу на €270 млн

Швеція передасть Україні додаткову військову допомогу на €270 млн
Фото: Pexels

У пресслужбі Риксдагу повідомили що парламент Швеції затвердив передання Україні додаткового пакету військової допомоги загальною вартістю 3,25 млрд шведських крон (приблизно 270 млн). 

– Парламент схвалив передавання в дар Україні додаткового оборонного обладнання. Відповідно до дозволу, уряд отримає право ухвалити рішення про передання в дар Україні оборонного майна у вигляді запасних частин і товарів для забезпечення готовності на суму не більш ніж 1,1 млрд шведських крон, а також боєприпасів, обладнання для розмінування і транспортних засобів на суму не більш ніж 2,15 млрд шведських крон, – йдеться у повідомленні.

Також парламент ухвалив рішення дозволити уряду продати США обмежену кількість ракет для винищувачів Rb 99 (AMRAAM). 

США запустили програму викупу старих варіантів AMRAAM в обмін на придбання тими ж країнами нових ракет AMRAAM, мета якої – передати викуплені ракети Україні для швидкого зміцнення української системи ППО.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки виділяють Україні новий пакет військової допомоги на суму $200 млн.

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