США виділяють Україні новий пакет допомоги на $200 млн

Сполучені Штати Америки виділяють Україні новий пакет військової допомоги на суму $200 млн.

Про це повідомив державний секретар США Ентоні Блінкен. За його словами, підтримка містить боєприпаси для ППО, артилерії, протитанкові засоби та обладнання для розмінування.

До нового пакета допомоги від США увійшли:

додаткові боєприпаси для систем Patriot та HIMARS;

артилерійські снаряди калібрів 155 мм і 105 мм, а також 120-мм танкові боєприпаси;

ракети TOW, протитанкові комплекси Javelin та інші;

37 тактичних транспортних засобів для перевезення обладнання;

58 причепів для водної техніки;

понад 12 млн патронів для стрілецької зброї;

обладнання й системи для розмінування; снаряди для розчищення перешкод;

запчастини для ремонту техніки.

– Росія розпочала цю війну і може закінчити її в будь-який момент, вивівши свої війська з України і припинивши свої жорстокі атаки. Поки вона цього не зробить, Сполучені Штати і наші союзники та партнери будуть єдині з Україною так довго, як це буде потрібно, – йдеться у заяві Блінкена, цитує CNN.

Це перший пакет, в якому використані $6,2 млрд, які в Пентагоні нещодавно виявили через бухгалтерську помилку.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 537-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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