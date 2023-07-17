У Кремлі заявили про припинення дії зернової угоди

У Кремлі заявили, що не продовжуватимуть дію зернової угоди, яка завершується сьогодні, 17 липня.

Про це заявив секретар російського диктатора Дмитро Пєсков.

— Домовленості щодо зернової угоди фактично припинено, вона зупинена, – сказав Пєсков пропагандистам.

За його словами, Москва нібито “негайно” повернеться до зернової угоди після того, як “її домовленості буде виконано”. Які саме – він не уточнив.

За словами Пєскова, позицію Москви щодо зернової угоди було заявлено ще до нового вибуху на Кримський міст, тому, за його словами, інцидент на угоду не вплине.

Водночас керівниця пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк каже, що пошкодження Кримського мосту можуть бути провокацією РФ.

— Характерним є те, що за такого зосередження корабельного угруповання в цьому районі та загальної напруги на тлі питання пролонгації зернової угоди, створення подібних провокацій, про які дуже голосно відразу рапортує окупаційна влада Криму, є типовим способом вирішення питань країни-агресора, – сказала вона.

У МЗС Китаю вже висловили сподівання на те, що зернову ініціативу буде продовжено.

— Китай сподівається, що пакетна угода про транспортування зерна Чорним морем і надалі здійснюватиметься збалансованим, всеосяжним і ефективним чином, – сказала речниця МЗС КНР Мао Нін.

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