Економіка РФ адаптується до санкцій, але мобілізація може все зіпсувати – ЗМІ

Російська економіка адаптується до запровадження міжнародних санкцій, тому може повернутися до довоєнного рівня вже у 2024 році. Однак є фактор, який може завадити цим планам, зокрема, мобілізація.

За даними видання Bloomberg, ВВП Росії збільшився на 4,9% у другому кварталі 2023 року, перевищивши частину прогнозів експертів.

– Період річного спаду з моменту вторгнення в Україну був найдовшим за більш ніж пів десятиліття. Фіскальна політика стає все більш м’якою на підтримку військових зусиль, тому валовий внутрішній продукт збільшився на 4,9% у другому кварталі, – зазначають у виданні.

Зокрема, економіка Росії зростає вже чотири квартали поспіль після падіння на понад 4% за рік, свідчать дані ВВП, попри прогнози аналітиків після запровадження санкцій за агресію проти України.

У виданні зазначають, що збільшення витрат на оборону обумовлене промисловим виробництвом, а споживчий попит набирає обертів через видатки держави на соціальну підтримку та підвищення заробітної плати.

Проте прагненням Кремля розширити набір в армію може перешкодити нестача робочої сили. З огляду на це Москва може запровадити так звану цільову мобілізацію, тобто вибірковий призов людей, відсутність яких не надто відчуватиметься на ринку праці.

Джерело : Bloomberg

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