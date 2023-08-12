Економіка РФ адаптується до санкцій, але мобілізація може все зіпсувати – ЗМІ
Російська економіка адаптується до запровадження міжнародних санкцій, тому може повернутися до довоєнного рівня вже у 2024 році. Однак є фактор, який може завадити цим планам, зокрема, мобілізація.
За даними видання Bloomberg, ВВП Росії збільшився на 4,9% у другому кварталі 2023 року, перевищивши частину прогнозів експертів.
– Період річного спаду з моменту вторгнення в Україну був найдовшим за більш ніж пів десятиліття. Фіскальна політика стає все більш м’якою на підтримку військових зусиль, тому валовий внутрішній продукт збільшився на 4,9% у другому кварталі, – зазначають у виданні.
Зокрема, економіка Росії зростає вже чотири квартали поспіль після падіння на понад 4% за рік, свідчать дані ВВП, попри прогнози аналітиків після запровадження санкцій за агресію проти України.
У виданні зазначають, що збільшення витрат на оборону обумовлене промисловим виробництвом, а споживчий попит набирає обертів через видатки держави на соціальну підтримку та підвищення заробітної плати.
Проте прагненням Кремля розширити набір в армію може перешкодити нестача робочої сили. З огляду на це Москва може запровадити так звану цільову мобілізацію, тобто вибірковий призов людей, відсутність яких не надто відчуватиметься на ринку праці.
Українські пілоти вже давно готові розпочати навчання на винищувачах F-16. Ймовірно, тренування почнуться вже з кінця літа, – про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Про те, що Захід затягує з цим, каже і колишній верховний командувач об’єднаних сил НАТО у Європі Філіп Брідлав. За його словами, багато країн уже готові приймати наших пілотів і мають плани навчання, але саме США гальмують процес. Зволікання з винищувачами змушує Україну збавляти темпи контрнаступу, – додає Брідлав в інтерв’ю Голосу Америки.Наталя Луценко