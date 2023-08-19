Зеленський у Швеції домовляється про виробництво БМП CV-90 в Україні

Президент Володимир Зеленський 19 серпня у Швеції проводить переговори із прем’єр-міністром країни Ульфом Крістерссоном про оборонну співпрацю, зокрема щодо виробництва бойових машин піхоти CV-90 в Україні.

– Широкий порядок денний, але топовий пріоритет – оборонна співпраця, зокрема потужні шведські CV-90. Наші воїни вже ефективно використовують їх на передовій. Плануємо також виробляти їх в Україні, – повідомив глава держави.

Зеленський разом із першою леді 19 серпня відбув з робочим візитом до Швеції. Окрім Крістерссона, президент матиме зустрічі з королем Карлом XVI, королевою Сільвією, спікером парламенту Андреасом Норленом та головами парламентських партій.

– Широкі українсько-шведські переговори. Особисто подякую Швеції за підтримку нашої боротьби за свободу й незалежність. Наше першочергове завдання – посилення українських воїнів на землі та в небі, розвиток двосторонньої співпраці, зокрема в ОПК, європейська інтеграція України та спільна безпека у євроатлантичному просторі, – сказав Зеленський.

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