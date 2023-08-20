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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Російська станція Луна-25 розбилась об Місяць. Роскосмос проводить перевірку

земля, місяць , космос
Фото: Depositphotos

Російська станція Луна-25 розбилася об Місяць, не досягнувши своєї цілі, лише через тиждень після запуску. 

Як повідомили у Роскосмосі, апарат відхилився від фактичних параметрів імпульсу і не зміг перейти на розраховану орбіту. 

19 серпня відповідно до програми польоту було передбачено видачу імпульсу для формування його передпосадкової еліптичної орбіти. 

О 14:57 зв’язок із Луной-25 перервався, а дії з пошуку апарата і входження з ним у зв’язок виявилися безуспішними.

– За результатами попереднього аналізу, у зв’язку з відхиленням фактичних параметрів імпульсу від розрахункових, КА Луна-25 перейшов на непрораховану орбіту і припинив своє існування в результаті зіткнення з поверхнею Місяця, – йдеться у повідомленні. 

Місія припинила своє існування. У Роскосмосі заявили, що створять комісію для розслідування інциденту. 

Нагадаємо, російський військовий супутник Космос-2555, який запустили за допомогою ракети-носія Ангара, згорів в атмосфері.

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Росія, Роскосмос
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