Российская станция Луна-25 разбилась о Луну. Роскосмос проводит проверку
Российская космическая станция Луна-25 разбилась о Луну не достигнув своей цели, всего через неделю после запуска.
Как сообщили в Роскосмосе, аппарат отклонился от фактических параметров импульса и не смог перейти на рассчитанную орбиту.
19 августа в соответствии с программой полета была предусмотрена выдача импульса для формирования его предпосадочной эллиптической орбиты.
В 14:57 связь с Луной-25 прервалась, а действия по поиску аппарата и вхождению с ним в связь оказались безрезультатными.
– По результатам предварительного анализа, в связи с отклонением фактических параметров импульса от расчетных, КА Луна-25 перешел на нерасчетную орбиту и прекратил свое существование в результате столкновения с поверхностью Луны, – говорится в сообщении.
Миссия прекратила свое существование. В Роскосмосе заявили, что создадут комиссию для расследования инцидента.
Напомним, российский военный спутник Космос-2555, который запустили с помощью ракеты-носителя Ангара, сгорел в атмосфере.
Одним из самых горячих на Восточном фронте остаетсе Бахмутское направление. Украинские военнослужащие давят врага по обе стороны Бахмута – и тот отступает. Тяжелее всего на поле боя пехотинцам, но благодаря слаженной работе аэроразведки и минометчиков, пехоте зачищать только что освобожденные территории в разы легче.Владислав Круглов