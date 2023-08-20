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Анастасия Кожушко, редактор ленты

Российская станция Луна-25 разбилась о Луну. Роскосмос проводит проверку

земля, місяць , космос
Фото: Depositphotos

Российская космическая станция Луна-25 разбилась о Луну не достигнув своей цели, всего через неделю после запуска.

Как сообщили в Роскосмосе, аппарат отклонился от фактических параметров импульса и не смог перейти на рассчитанную орбиту.

19 августа в соответствии с программой полета была предусмотрена выдача импульса для формирования его предпосадочной эллиптической орбиты.

В 14:57 связь с Луной-25 прервалась, а действия по поиску аппарата и вхождению с ним в связь оказались безрезультатными.

– По результатам предварительного анализа, в связи с отклонением фактических параметров импульса от расчетных, КА Луна-25 перешел на нерасчетную орбиту и прекратил свое существование в результате столкновения с поверхностью Луны, – говорится в сообщении.

Миссия прекратила свое существование. В Роскосмосе заявили, что создадут комиссию для расследования инцидента.

Напомним, российский военный спутник Космос-2555, который запустили с помощью ракеты-носителя Ангара, сгорел в атмосфере.

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Росія, Роскосмос
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