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Україна
Валентина Чорна, редакторка стрічки

ГУР виманило російський гелікоптер Мі-8 в Україну: проводиться робота з екіпажем

Мі-8 МНС Росії
Фото: УНІАН

Розвідка виманила російський гелікоптер Мі-8 в Україну, наразі проводиться робота з екіпажем.

Інформацію в ефірі телемарафону Єдині новини підтвердив представник ГУР Андрій Юсов.

Він зазначив, що подробиці приземлення ворожого Мі-8 в Україні розвідка повідомить пізніше.

Як повідомляє видання Українська правда з посиланням на джерела в спецслужбах, операція ГУР тривала більше шести місяців.

Ворожий гелікоптер здійснював рейс між двома авіабазами і перевозив деталі до винищувачів Су-27, Су-30 СМ.

Разом із пілотом на борту були двоє членів екіпажу, Мі-8 приземлився у Харківській області.

У результаті спецоперації двоє членів екіпажу були ліквідовані. Пілот і його сім’я перебувають в Україні, родину завчасно вивезли з Росії.

Мі-8 залишився в Україні разом із деталями до літаків-винищувачів, які мали доставити росіянам.

Мі-8 залишився в Україні разом із деталями до літаків-винищувачів, які мали доставити росіянам.

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