ГУР виманило російський гелікоптер Мі-8 в Україну: проводиться робота з екіпажем
Розвідка виманила російський гелікоптер Мі-8 в Україну, наразі проводиться робота з екіпажем.
Інформацію в ефірі телемарафону Єдині новини підтвердив представник ГУР Андрій Юсов.
Він зазначив, що подробиці приземлення ворожого Мі-8 в Україні розвідка повідомить пізніше.
Як повідомляє видання Українська правда з посиланням на джерела в спецслужбах, операція ГУР тривала більше шести місяців.
Ворожий гелікоптер здійснював рейс між двома авіабазами і перевозив деталі до винищувачів Су-27, Су-30 СМ.
Разом із пілотом на борту були двоє членів екіпажу, Мі-8 приземлився у Харківській області.
У результаті спецоперації двоє членів екіпажу були ліквідовані. Пілот і його сім’я перебувають в Україні, родину завчасно вивезли з Росії.
Мі-8 залишився в Україні разом із деталями до літаків-винищувачів, які мали доставити росіянам.
Мі-8 залишився в Україні разом із деталями до літаків-винищувачів, які мали доставити росіянам.
86 днів на Азовсталі під постійним прицілом російських терористів. 11 місяців полону. Пекельна Оленівка та російська тюрма. Усе це пережила 55-річна одеситка Світлана Ворова. Вона вступила до полку Азов після загибелі сина на війні і була там діловодом. Нині Світлана на волі, проходить реабілітацію і, попри пережите пекло, планує повернутися на службу.Христина Гавриш