КНДР може запустити міжконтинентальну балістичну ракету під час тристороннього саміту – розвідка

З нагоди майбутнього тристороннього саміту Південної Кореї, США та Японії Північна Корея готується здійснити низку військових провокацій, зокрема запуск міжконтинентальної балістичної ракети.

Як повідомляє агенція Yonhap, про це заявив представник Ю Сан Бом з керівної Партії влади народу, посилаючись на повідомлення Національної розвідувальної служби.

– У Пхеньяні була виявлена ​​активна діяльність транспортних засобів, що підтримують запуски міжконтинентальних балістичних ракет. Ми постійно виявляємо ознаки підготовки до запуску міжконтинентальних балістичних ракет, такі як часті переміщення палива із заводів з виробництва рідкого палива, — сказав він.

Ю Сан Бом зазначив, враховуючи незвичайно активні рухи транспортних засобів, виявлених навколо об’єктів виробництва твердопаливних ракет у Північній Кореї, КНДР, ймовірно, проведе спільні навчання своїх Збройних сил, зокрема випробувальний запуск ракети, оснащеної тактичною ядерною зброєю.

Також повідомляється, що Пхеньян може запустити військовий розвідувальний супутник наприкінці серпня або на початку вересня напередодні 75-ї річниці встановлення режиму, який відзначають 9 вересня, але за умови, якщо вдасться виправити дефекти, помічені під час попереднього запуску.

Нагадаємо, на цьому тижні США проведуть саміт з Японією та Південною Кореєю, на якому планується досягти домовленості про створення гарячої лінії для термінового спілкування між лідерами трьох країн на тлі загрози з боку КНДР.

Раніше повідомлялося, що лідер Північної Кореї (КНДР) Кім Чен Ин здійснив перестановки у військовому керівництві та доручив армії посилено готуватися до можливої війни.

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