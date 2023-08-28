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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

На кшталт ізраїльських: Зеленський про гарантії безпеки від США

На кшталт ізраїльських: Зеленський про гарантії безпеки від США
Фото: Офіс президента

Україна отримає від Сполучених Штатів Америки гарантії безпеки на кшталт ізраїльської моделі, де є зброя, технології, тренування, фінанси та інше. Ця угода має бути ратифікованою в американському Конгресі.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю ведучій національного інформаційного телемарафону Наталії Мосейчук.

– Напевно, у нас зі США буде саме ця модель. Ізраїльська, де є зброя, технології, тренування, фінанси, – зазначив глава держави.

У відповідь на питання про можливі угоди з країнами Європи він сказав, що за це можуть голосувати в американському Конгресі. За словами президента, в європейських країнах ці документи підтримуються парламентами держав.

Зеленський звернув увагу, що запрошення України до НАТО – це політичне та кінцеве рішення миру. Президент зазначив, що боровся за це запрошення лише для встановлення сталого миру в Україні.

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Безпека, Війна в Україні, Володимир Зеленський, НАТО, Україна-НАТО
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