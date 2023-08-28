Наподобие израильских: Зеленский о гарантиях безопасности от США

Украина получит от Соединенных Штатов Америки гарантии безопасности наподобие израильской модели, где есть оружие, технологии, учения, финансы и прочее. Это соглашение должно быть ратифицировано в американском Конгрессе.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью ведущей национального информационного телемарафона Наталье Мосейчук.

— Наверное, у нас с США будет именно эта модель. Израильская, где есть оружие, технологии, тренировки, финансы, — отметил глава государства.

В ответ на вопрос о возможных соглашениях со странами Европы он сказал, что за это могут голосовать в американском Конгрессе. По словам президента, в европейских странах эти документы поддерживаются парламентами государств.

Зеленский обратил внимание, что приглашение Украины в НАТО — это политическое и конечное решение мира. Президент отметил, что боролся за это приглашение только для установления устойчивого мира в Украине.

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