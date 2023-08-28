Ми будемо першими: Зеленський про розвиток оборонної промисловості України
Наразі та після перемоги одним з перспективних напрямів розвитку України стануть виробництва, пов’язані з безпекою та безпековими технологіями, а також можливості від технологій до агропромислового комплексу.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю ведучій національного інформаційного телемарафону Наталії Мосійчук.
– Можливості в Україні великі: від технологій до агропромислового комплексу. Зараз новий напрямок, в якому ми номер один, – це напрямок безпеки, – зазначив глава держави.
За словами президента, Україна відгукнулася на запит партнерів, який стосується проведення форуму в сфері military tech (військових технологій). Він відбудеться у жовтні на території України. Зеленський не виключає, що можливі нові укладені контракти.
Водночас Україна вже відродила лінії оборонно-промислового комплексу та виробляє низку обладнання зразка НАТО. На підприємствах Укроборонпрому запущено кілька програм, серед яких є і ракетні.
Наразі Україна виробляє озброєння Нептун, StuG, Корсар, а обсяги значно збільшуються. Також було налагоджено системне виробництво артилерії зразка НАТО. На думку президента, цього мало для фронту, але наразі вже значно більше, ніж було раніше.