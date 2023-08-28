Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
Трагедія на Рівненщині: мати втопила в кар’єрі двох своїх синів – 6 і 7 років
Загинув разом із Пригожиним: ким був Дмитро Уткін, який керував найманцями ПВК Вагнера
Лунав гімн України: хакери зламали відеокамери зі звуком у Росії
У Києві дві сестри влаштували танці на могилі батька-військового: поліція їх затримала
Загострення боротьби за владу в РФ: аналітики пояснили, що буде після смерті Пригожина
Україна
Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Ми будемо першими: Зеленський про розвиток оборонної промисловості України

Ми будемо першими: Зеленський про розвиток оборонної промисловості України
Фото: Генштаб ЗСУ

Наразі та після перемоги одним з перспективних напрямів розвитку України стануть виробництва, пов’язані з безпекою та безпековими технологіями, а також можливості від технологій до агропромислового комплексу.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю ведучій національного інформаційного телемарафону Наталії Мосійчук.

– Можливості в Україні великі: від технологій до агропромислового комплексу. Зараз новий напрямок, в якому ми номер один, – це напрямок безпеки, – зазначив глава держави.

За словами президента, Україна відгукнулася на запит партнерів, який стосується проведення форуму в сфері military tech (військових технологій). Він відбудеться у жовтні на території України. Зеленський не виключає, що можливі нові укладені контракти.

Водночас Україна вже відродила лінії оборонно-промислового комплексу та виробляє низку обладнання зразка НАТО. На підприємствах Укроборонпрому запущено кілька програм, серед яких є і ракетні.

Наразі Україна виробляє озброєння Нептун, StuG, Корсар, а обсяги значно збільшуються. Також було налагоджено системне виробництво артилерії зразка НАТО. На думку президента, цього мало для фронту, але наразі вже значно більше, ніж було раніше.

Читайте також
У кожному з підрозділів запити дуже чіткі: Зеленський про літаки та посилення України
Ми будемо першими: Зеленський про розвиток оборонної промисловості України

Війна в Україні, виробництво, Володимир Зеленський, НАТО, Україна-НАТО, українські військові, Українська зброя, Укроборонпром
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Зеленський окреслив, що є перемогою України для нього
Володимир Зеленський
Ніхто не знищить, держава захистить: Зеленський запропонував створити єдиний орган з перевірок бізнесу
Ми будемо першими: Зеленський про розвиток оборонної промисловості України
Україна може залишитися сама: Зеленський про ризики у разі переходу війни в РФ
Ми будемо першими: Зеленський про розвиток оборонної промисловості України
Україна готова воювати довго, не втрачаючи людей, як Ізраїль – Зеленський
Володимир Зеленський
У кожному з підрозділів запити дуже чіткі: Зеленський про літаки та посилення України
Ми будемо першими: Зеленський про розвиток оборонної промисловості України
Ігри
Відео
Яка кількість F-16 змінить хід війни: розповідає найсмертоносніший американський пілот Ден Гемптон

Військовий наголошує: навіть 42 літаки, які пообіцяли Нідерланди - це в 42 рази краще, ніж нічого. І отримавши F-16, Україна поступово почне воювати з агресором у повітрі на рівних.

Наталя Луценко
10 місяців боротьби: чи вдасться мешканцям будинку на Жилянській відстояти його
Ми будемо першими: Зеленський про розвиток оборонної промисловості України
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (25.08.2023)
Ми будемо першими: Зеленський про розвиток оборонної промисловості України
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:00 (25.08.2023)
Ми будемо першими: Зеленський про розвиток оборонної промисловості України
Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:30 (25.08.2023)
Ми будемо першими: Зеленський про розвиток оборонної промисловості України
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь