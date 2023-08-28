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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Я боровся лише за це: Зеленський пояснив, чи має Україна план Б для вступу в НАТО

Україна-НАТО
Фото: Depositphotos

Повноцінне членство України в НАТО стане політичним рішенням світу. Проте можуть виникнути випадки, коли хтось з партнерів Організації Північноатлантичного договору буде проти подібного рішення.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю ведучій національного інформаційного телемарафону Наталії Мосейчук.

Глава держави відповів на питання, чи має Україна план Б (запасний), якщо не отримає запрошення до НАТО під час саміту, який відбудеться у Вашингтоні у 2024 році.

– Якщо запросять, то є держави, які мають досвід, коли є сигнал, а потім хтось проти серед союзників. Зокрема, шведські партнери. Запрошення – це ще не все, але це дуже близько, – зазначив президент України.

Володимир Зеленський вважає, що запрошення України в НАТО – це політичне та кінцеве рішення світу, коли держава буде в геополітиці.

– Я боровся за запрошення лише через це, – звернув увагу глава держави.

Проте президент наголосив, що якщо Україна не отримає запрошення до НАТО у 2024 році, тоді готова чекати в наступному році, зокрема, на саміті у 2025 році.

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Безпека, Війна в Україні, Володимир Зеленський, НАТО, Саміт НАТО, Україна-НАТО
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