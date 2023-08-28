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Економіка
Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Ніхто не знищить, держава захистить: Зеленський запропонував створити єдиний орган з перевірок бізнесу

Ніхто не знищить, держава захистить: Зеленський запропонував створити єдиний орган з перевірок бізнесу
Фото: Pexels

Держава та бізнес мають піти назустріч один одному, тому варто створити єдиний орган, який займатиметься перевірками. Такий варіант запропонував президент України Володимир Зеленський.

– Бізнес не повинен давати хабарів. Це факт. Бізнес ніхто не знищить, ми точно захистимо, – наголосив глава держави.

За словами президента, наразі побудовано платформу, в рамках ведення якої раз на один чи два тижні економічні радники зустрічаються з представниками бізнесу та знімають питання. Водночас він зазначив, що це дійсно несистемне рішення.

– Вони не бажають жодних перевірок. Вони сказали, що стали приходити до них, тому що держава повернулася до перевірок. Але це баланс. Для мене як для президента. Баланс під час війни дуже складно тримати, – звернув увагу він.

За його словами, це умови від Міжнародного валютного фонду та Європейської комісії. Якщо Україна не поверне податкову систему та перевірки, які існували до початку повномасштабної війни, тоді виникнуть додаткові питання під час переговорів про членство в Європейському Союзі.

Зеленський зазначив, що він намагається знайти баланс між європейським законодавством і запитом бізнесу. Зокрема, глава держави запропонував бізнесу порадити зміни в законодавстві, що лише один орган має право проводити перевірки.

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Єврокомісія, Європейський Союз, бізнес в Україні, Війна в Україні, Володимир Зеленський, МВФ, перевірка, Розвиток бізнесу
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